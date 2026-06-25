Mayo de 2026 estuvo dominado por dos frentes que atravesaron a casi todos los partidos: la ofensiva diplomática de Estados Unidos sobre presunta injerencia criminal en Sinaloa, que el oficialismo capitalizó bajo el discurso de “defensa de la soberanía”, y la disputa cruzada entre Morena y PAN por el caso de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Pese a la controversia narcopolítica que lo rodeó, Morena cerró el mes con el balance reputacional más sólido del estudio, mientras el PRI fue el único partido cuyo saldo neto resultó negativo.

Morena

El mes giró en una triple narrativa: la solicitud de juicio político contra Maru Campos por presunta intervención de la CIA, el llamado a movilizaciones nacionales frente a las acusaciones estadounidenses, y la aprobación, tras una sesión maratónica en San Lázaro, del aplazamiento de la elección judicial a 2028.

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En el frente negativo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia en Sinaloa, el senador Enrique Inzunza se ausentó de la Comisión Permanente en medio de señalamientos que escalaron a fichas rojas de Interpol, y el partido enfrentó críticas por la politización del ciclo escolar en la Ciudad de México, además de fricciones internas con la salida de Andrés Manuel López Beltrán y el veto a Saúl Monreal en Zacatecas.

El encuadre de soberanía nacional pesó más que el desgaste narcopolítico y dejó a Morena con el mejor saldo del mes.

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PAN

Casi 85% de la cobertura del PAN en mayo giró en torno a un sólo tema: la defensa de Maru Campos Galván.

Jorge Romero encabezó la narrativa de persecución política de la Fiscalía General de la República (FGR), convocó movilizaciones de respaldo, exigió alerta migratoria contra Rocha Moya y logró que gobernadores panistas cerraran filas con la mandataria chihuahuense.

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La intensidad de la ofensiva de Morena contra Campos terminó construyendo su perfil nacional, en un patrón que recuerda cómo arrancó Xóchitl Gálvez: fue Morena quien la infló.

El partido también se involucró en el debate por la visita de Isabel Díaz Ayuso, que le restó parte de su saldo positivo, pero incluso así cerró mayo con el mejor balance reputacional del mes, por encima del propio Morena.

PRI

El PRI mantuvo el perfil más frágil de los seis partidos y perdió terreno frente al PAN como segunda fuerza mediática.

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PAN y MC descartaron públicamente alianzas con el tricolor, mientras las declaraciones de Alito Moreno en Estados Unidos, en el contexto del caso Sinaloa, detonaron críticas externas e internas.

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La erosión de liderazgo se profundizó con la renuncia de Héctor Yunes Landa tras casi 50 años de militancia, acusando a Alejandro Moreno de “secuestrar” al partido. El PRI cerró mayo, de nuevo, como el único con saldo reputacional neto negativo.

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MC

Jorge Álvarez Máynez lideró la exigencia de juicio político en Sinaloa y el rechazo al bloque de reformas electorales impulsadas por Morena, aunque sin los votos para frenarlo.

El partido también enfrentó un mes delicado en seguridad: el asesinato de un regidor en Talpa de Allende y de un vocero en Guadalajara, además de señalamientos que lo vinculan con la infiltración de Los Ardillos en Guerrero.

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PT

El Partido del Trabajo navegó una posición dual: propuso capitalizar el desgaste de Morena y las tensiones con Estados Unidos con un discurso de izquierda radical, mientras Alberto Anaya impulsó un “frente por la soberanía nacional”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó las denuncias sobre Sinaloa y la presencia de la CIA como una “orquestación armada”, anclando al PT a la narrativa oficialista, aunque la reforma judicial generó una ruptura puntual con acusaciones opositoras de violaciones constitucionales.

PVEM

El Partido Verde tuvo su mes más alineado y silencioso: Karen Castrejón reforzó su perfil en Guerrero luego de cerrar filas con la Presidenta, se ratificó la alianza con Morena rumbo al proceso electoral de 2027 y se insistió en la candidatura de Ruth González para San Luis Potosí.

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El único matiz negativo provino de las acusaciones contra el senador Enrique Inzunza, que empañaron un encuentro tripartita con Morena y el Partido del Trabajo.

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