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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple 64 años de edad este miércoles 24 de junio, por lo que políticos han externados sus felicitaciones a la titular del Ejecutivo federal.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, calificó a Sheinbaum Pardo como una "lideresa mundial" e inteligente.
"Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, una lideresa mundial que con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de México un país más humano y justo. Le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños Presidenta", escribió Rodríguez en sus redes sociales.
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Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, le deseó "un año de salud, alegría y grandes satisfacciones al frente de nuestro país": "Que siga cosechando prosperidad compartida en la Cuarta Transformación".
Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, aseguró que "nos sentimos orgullosas y orgullosos de tener al frente de nuestra nación a una mujer honesta, humanista y profundamente comprometida con el Bienestar del pueblo de México".
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"Reciba una afectuosa felicitación y un fuerte abrazo, gracias por su liderazgo y compromiso: Amor con amor se paga", externó Ramírez en sus redes.
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Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, le deseó a la Mandataria federal salud, la alegría "y la satisfacción de seguir transformando vidas y construyendo bienestar para México".
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Mario Delgado, secretario de Educación, se sumó a las felicitaciones en redes sociales y reconoció a la Presidenta de México como una mujer que inspira a "millones de niñas, adolescentes y mujeres de todo México".
"Hoy celebramos la vida de la mejor presidenta del mundo: la Dra. Claudia Sheinbaum. Muchas felicidades por un año más de vida y por ser inspiración para millones de niñas, adolescentes y mujeres de todo México. Le deseamos mucha salud, amor y toda la fuerza para continuar con la transformación educativa y guiando el destino de nuestro país con un profundo amor a su pueblo", expresó en su cuenta de X.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se refirió a la Mandataria federal como “una mujer que conduce los destinos de nuestra nación con firmeza, dignidad y un profundo amor por México”.
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“Muchas felicidades a nuestra presidenta. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo y consolidar la Transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan”, expresó la líder partidista en sus redes sociales.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, le deseó una "larga vida" a la mandataria federal y le reconoció su "amor" al pueblo de México. La morenista también le compartió su cariño y le agradeció su "ejemplo", "entrega" y "talento a servicio de México".
"¡Larga vida a la presidenta Claudia Sheinbaum que hoy es su cumpleaños! Celebramos su vida, sus pasos honestos y congruentes a lo largo del tiempo, su amor al pueblo, su defensa de la Patria y esa característica tan suya de sentido de responsabilidad y trabajo sin descanso. El mejor regalo que se puede tener es el cariño del pueblo de México y hoy se manifiesta de diversas formas", escribió la exsecretaria de la Mujeres.
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Iván Escalante, titular de Profeco, compartió en redes sociales sus felicitaciones a la titular del Ejecutivo y le expresó que es un "honor" caminar juntos en la lucha por la mejora de México.
"¡Feliz cumpleaños, Presidenta Claudia Sheinbaum! Es un honor caminar a su lado y recordar tantos años de lucha y trabajo compartido por nuestro país. Su entrega nos inspira todos los días a seguir transformando a México. Un fuerte abrazo con el cariño y la admiración de siempre", escribió en su cuenta de X.
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