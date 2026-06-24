La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños 64 en la conferencia mañanera de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional.

“¡Queremos pastel, pastel, pastel!”, cantó Sheinbaum Pardo al entrar al Salón Tesorería, donde asistentes afines a la Mandataria federal le cantaron las mañanitas.

Además, la titular del Ejecutivo federal deseó suerte a la Selección Mexicana por el juego de la noche contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

Lee también Felicitan a Sheinbaum por su cumpleaños 64; una lideresa mundial, le dicen

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños número 64 durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24 de junio del 2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“¡Y mucha suerte a la Selección el día de hoy!”, expresó.

En un enlace a la mañanera para la entrega de Viviendas, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó sus felicitaciones a la mandataria federal.

[Publicidad]

Luz Elena González, secretaria de Energía, señaló a la Presidenta como un ejemplo y la felicitó en su cumpleaños.

Sheinbaum destaca ambiente de alegría por el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el principal mensaje que ha dejado la Copa Mundial es la alegría y hospitalidad del pueblo mexicano, al destacar la convivencia entre aficionados nacionales y extranjeros que han participado en los festejos por los partidos de la Selección Mexicana.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la presencia de seguidores de países como Colombia y Corea del Sur ha permitido mostrar al mundo el carácter amigable de México.

[Publicidad]

"Lo que se muestra es cómo es el pueblo de México: amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México”, expresó.

Lee también Registro de la marca “Pato Merlín” le pertenece a su dueña, anuncia el IMPI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños número 64 durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional (24 de junio del 2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Sheinbaum dijo que su gobierno comparte el entusiasmo que ha generado el desempeño del combinado nacional y deseó éxito al equipo en su compromiso de este miércoles.

[Publicidad]

Aunque evitó dar un pronóstico definitivo, aseguró que México obtendrá la victoria ante Chequia.

En el marco de su cumpleaños número 64, la presidenta informó que aún analiza si observará el encuentro en algún otro sitio, aunque adelantó que la celebración de este día será discreta.

Explicó que comerá en Palacio Nacional junto a su esposo debido a las complicaciones de movilidad que genera el partido en el Centro Histórico, mientras que el festejo familiar se realizará hasta el próximo domingo. Como parte de la celebración, reveló que degustará pozole, uno de sus platillos favoritos.

[Publicidad]

nro/apr