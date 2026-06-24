La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este miércoles la conferencia matutina en Palacio Nacional para informar de los acontecimientos más relevantes de México.

Sigue aquí la ponencia de la Mandataria federal y mantente informado.

Nación 09:32 AM Con la canción de The Beatles "When I'm 64", la Presidenta parte su pastel de cumpleaños en el Salón Tesorería. Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Nación 08:39 AM

Nación 08:35 AM La Presidenta pregunta el pronóstico para el juego de este miércoles entre México y Chequia, a lo que la mayoría de los reporteros coinciden en que el marcador será un 2-0 a favor de México.

Nación 08:40 AM La presidenta Sheinbaum Pardo festeja, en el marco de su cumpleaños 64, una baja de la inflación a 3.55% en la primera quincena de junio, lo que significa la sexta reducción al hilo.

También comenta como buena noticia una disminución en el precio del jitomate.





Nación 08:31 AM Respecto al memorándum firmado por Pemex y Petrobras, Claudia Sheinbaum dice que Petrobras ha hecho muchos avances en los biocombustibles por lo que se quiere fortalecer en México la investigación científica en otra materias además del petróleo y gas.

Nación 08:08 AM Emilia Calleja, directora general de CFE, presenta el Proyecto Oasis BCS (Fotovoltaica + Hidrógeno Verde) el cual tendrá beneficios como el iluminar 40 mil viviendas y suministrar agua, 120 metros cúbicos para la población, evitar la emisión de 94 mil 389 toneladas de C02 y -23 mil metros cúbicos de diesel y combustóleo al año, equivalente a sacar de circulación 31 mil 463 vehículos. El segundo proyecto es la Central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado en Puerto Peñasco, Sonora, que busca ser la más grande de América y aprovechará la radiación solar a través de paneles fotovoltaicos con una capacidad de mil megawatts. Calleja informa que la inversión supera los mil 400 millones de dólares.

Nación 07:43 AM Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, presenta los avances de energías renovables para fortalecer la soberanía. Señala que hoy se generan 354 millones de megawatts de energía y con el Plan de Expansión se llegará a 410 millones de megawatts en 2030. Destaca que de toda la energía generada en el país a 2030, 38% provendrá de las tecnologías renovables y no renovables. También señala que gracias al incremento de centrales renovables, se reducirá el consumo de gas natural en el sector eléctrico.





Nación 07:41 AM Desde Yurécuaro, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabeza la entrega de una casa del programa Vivienda para el Bienestar. Lo acompañan el presidente municipal Moisés Navarro y Rodrigo Chávez, director general de la Comisión Nacional de Vivienda.

Nación 07:33 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este miércoles 24 de junio es cumpleaños de la Mandataria federal, por lo que los reporteros que se encuentran en el Salón Tesorería le cantan "Las mañanitas" y la cumpleañera agradece las felicitaciones.

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