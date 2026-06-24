La construcción de edificios para servicios funerarios y crematorios, la entrega de un fondo de 800 millones de pesos para contratación de docentes, becas para hijos de maestros, procesos de basificación y aumentos a bonos económicos forman parte de los beneficios y compromisos que obtiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tras 20 días de movilizaciones, bloqueos y un plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con un seguimiento de las mesas de negociación elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, con base en las minutas de cada encuentro, las negociaciones entre el gobierno federal y las distintas secciones de la CNTE derivaron en acuerdos con impacto presupuestal.

Éstos incluyeron un fondo extraordinario de 800 millones de pesos para Oaxaca, incrementos a bonos económicos, procesos de basificación, recategorizaciones, becas para hijos de docentes, pagos retroactivos, estímulos para jubilados y obras de infraestructura educativa y hospitalaria.

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Acuerdos de la CNTE

Para Marco Fernández, investigador de México Evalúa y de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, los acuerdos alcanzados vuelven a confirmar una práctica recurrente de los gobiernos frente a las movilizaciones magisteriales: resolver los conflictos mediante la entrega de recursos públicos, prestaciones y beneficios laborales, sin transparentar plenamente el costo de los compromisos adquiridos.

El especialista pone especial atención en los 800 millones de pesos comprometidos para Oaxaca, y recuerda que una cantidad similar se entregó a esa entidad en 2025, por lo que cuestiona que hasta ahora no existan informes públicos detallados que permitan conocer cómo se ejercen esos recursos, qué proyectos financian, cuántas plazas generan y cuáles son los criterios utilizados para su asignación.

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Fernández también advierte que los acuerdos anunciados para Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México implican compromisos económicos de gran magnitud, como procesos de basificación, aumentos a bonos, recategorizaciones, pagos retroactivos, nuevas prestaciones y estímulos salariales, sin que las autoridades informen cuánto costarán en conjunto ni de qué partidas presupuestales provendrán los recursos para financiarlos.

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A juicio del especialista, otro vacío de las negociaciones es la falta de estrategia para atender las consecuencias académicas del paro.

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Las movilizaciones y el plantón en el Centro Histórico de la CDMX dieron como resultado diversos compromisos del gobierno con la CNTE. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Comenta que mientras las mesas se concentraron en beneficios laborales y presupuestales, las autoridades no explican cómo se recuperarán las tres semanas de clases perdidas ni cómo se atenderá el rezago educativo de más de un millón de alumnos afectados por la suspensión de actividades en los estados donde la CNTE tiene presencia.

Los acuerdos alcanzados por los dirigentes centistas son resultado de cinco mesas de negociación realizadas en la Secretaría de Gobernación, encabezadas por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, con la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado; del director general del ISSSTE, Martí Batres, así como autoridades estatales y representantes sindicales.

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En Chiapas, la Sección 7 obtuvo el compromiso de respetar el proceso bilateral para la asignación de beneficios laborales y el pago de ascensos e incrementos de horas durante julio y agosto.

También, el gobierno estatal acordó la construcción de dos edificios para servicios funerarios y crematorios, así como un espacio recreativo y deportivo para los trabajadores de la educación.

La dirigencia chiapaneca también consiguió que autoridades del ISSSTE realicen recorridos de supervisión en hospitales para verificar carencias en infraestructura, equipamiento, medicamentos y atención médica.

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En la Ciudad de México, las secciones 9, 10, 11 y 60 lograron la integración de expedientes para otorgar 240 becas para hijos de maestros y la revisión de 4 mil 294 registros para iniciar un proceso gradual de basificación a partir de agosto de 2026.

Los acuerdos para la capital del país también incluyen la recontratación de docentes desplazados para el ciclo escolar 2027-2028, el pago retroactivo para directores y supervisores, estudios para homologar prestaciones, la evaluación de un bono adicional para jubilados y la creación de estímulos para trabajadores con estudios de maestría y doctorado.

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Las autoridades se comprometieron a revisar descuentos salariales aplicados durante las movilizaciones, ampliar licencias por cuidados familiares y establecer mesas jurídicas para atender denuncias y procedimientos administrativos contra docentes.

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En Guerrero, la Sección 14 consiguió un incremento al bono del Día del Maestro, que pasa de 3 mil 930 a 4 mil 500 pesos para docentes y de 2 mil 420 a 3 mil pesos para personal de apoyo a la educación.

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La negociación también permitió la creación de nuevas categorías laborales, el reconocimiento de 22 jefaturas de sector de preescolar indígena, la retabulación salarial de 300 maestros y el inicio de la validación de alrededor de mil 300 horas de adeudo.

Además, los gobiernos federal y estatal firmaron un compromiso para garantizar la libre expresión de los trabajadores de la educación y evitar cualquier tipo de represalia administrativa o laboral derivada de su participación en las movilizaciones.

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Sección 22, ganona

La Sección 22 de Oaxaca obtuvo, por su parte, el compromiso más significativo en términos presupuestales. La Secretaría de Educación Pública le ofreció un fondo de 800 millones de pesos destinado a la contratación de docentes y a la atención de necesidades educativas en la entidad.

La dirigencia oaxaqueña insistió en que los recursos no constituían una contraprestación por levantar el paro y sostuvo que estarán destinados a fortalecer la atención educativa en una de las entidades con mayores rezagos del país.

En Zacatecas, la Sección 34 acordó concluir la huelga y regresar a clases tras alcanzar compromisos con el gobierno federal para revisar condiciones laborales y de pensiones. La dirigencia magisterial también planteó medidas para recuperar parte del tiempo perdido durante el paro.

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Aunque la CNTE no logró su principal demanda nacional, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, las distintas secciones obtuvieron beneficios económicos, laborales y administrativos que ahora deberán traducirse en acciones concretas por parte de los gobiernos federal y estatales.

Para Fernández, antes de comprometer otros 800 millones de pesos para Oaxaca el gobierno federal debería transparentar cómo se ejercieron los recursos entregados previamente y explicar bajo qué criterios asigna apoyos extraordinarios a unas entidades y no a otras.

“Si el rezago educativo fuera realmente la parte nodal para dar más recursos, ¿por qué no hay más recursos para Puebla o para Chihuahua?”, se cuestiona el especialista.

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