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Las vallas metálicas que rodeaban el Zócalo capitalino y el FIFA Fan Fest fueron retiradas este domingo, luego de que permanecieran instaladas durante aproximadamente 20 días debido al plantón que mantenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico.
EL UNIVERSAL constató que en la zona ya no se encuentran las estructuras metálicas que delimitaban el perímetro del Fan Fest; sin embargo, permanecen algunas bardas metálicas de menor tamaño que separan los filtros de seguridad del área destinada a los asistentes y de la vialidad.
Sobre la avenida 20 de Noviembre ya no se observan las casas de campaña ni los integrantes de la CNTE que mantenían ocupado este punto como parte de su plantón nacional.
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El pasado 5 de junio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que habían sido liberadas todas las vialidades que permanecían obstruidas por vallas metálicas en el Centro Histórico. Sin embargo, señaló que mientras continuaran las manifestaciones de la CNTE permanecerían las estructuras colocadas alrededor del FIFA Fan Fest en el Zócalo.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el retiro de su plantón nacional instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque advirtió que continuará con su proceso de organización y movilización.
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En la zona continúan instalados los filtros de revisión para el ingreso al FIFA Fan Fest, donde personal de seguridad inspecciona mochilas y bolsas y restringe el acceso con alimentos y bebidas alcohólicas.
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El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Ovial) informó la mañana de este domingo que continúa cerrada la circulación en avenida 20 de Noviembre a la altura de Venustiano Carranza, por lo que recomendó como alternativa vial el Eje Central Lázaro Cárdenas.
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