Parte de las vallas que formaban el muro perimetral del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino fueron retiradas la tarde del jueves con lo cual el ingreso de asistentes fue más fluido y permitió el ingreso de vehículo oficiales.

Los muros fueron retirados en la esquina de las calles Tacuba y 5 de Mayo, donde el ingreso de los aficionados es más rápido.

Adelante, siguen los filtros para la revisión de mochilas y bolsas, donde no se permite ingresar con alimentos ni bebidas alcohólicas.

Se instalaron mesas para la revisión de bultos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Algunos de los asistentes fueron obligados a tirar sus alimentos si querían pasar.

Las botellas de agua o algún otro líquido están permitidas pero los aficionados deben retirar etiquetas y tapas para poder ingresar.

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En la esquina de 16 de Septiembre también se removieron parte de las vallas metálicas y se instalaron mesas para la revisión de bultos.

Algunas de las vallas retiradas fueron reubicadas en una de las aceras de la calle 5 de Febrero. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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En el acceso de la calle 20 de Noviembre se observaron dos filas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

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La tarde de este viernes, también había varios vehículos oficiales en la plancha del Zócalo.

Una ambulancia de la Cruz Roja fue estacionada frente a las oficinas del Gobierno capitalino.

Dos coches de la Fiscalía General de Justicia capitalina fueron estacionados cerca de la Catedral Metropolitana. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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También se colocó una patrulla de la SSC en la misma zona.

Dos coches de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) fueron estacionados a un costado de la Catedral Metropolitana.

Algunas de las vallas retiradas fueron reubicadas en una de las aceras de la calle 5 de Febrero, donde también se observó presencia de policías.

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vr/cr