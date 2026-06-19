Metrópoli | 19-06-26 | 16:27 | Actualizada | 19-06-26 | 16:27 |

Parte de las vallas que formaban el muro perimetral del en el fueron retiradas la tarde del jueves con lo cual el ingreso de asistentes fue más fluido y permitió el ingreso de vehículo oficiales.

Los muros fueron retirados en la esquina de las calles Tacuba y , donde el ingreso de los aficionados es más rápido.

Adelante, siguen los filtros para la revisión de mochilas y bolsas, donde no se permite ingresar con alimentos ni bebidas alcohólicas.

Se instalaron mesas para la revisión de bultos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Se instalaron mesas para la revisión de bultos. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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Algunos de los asistentes fueron obligados a tirar sus alimentos si querían pasar.

Las botellas de agua o algún otro líquido están permitidas pero los aficionados deben retirar etiquetas y tapas para poder ingresar.

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En la esquina de 16 de Septiembre también se removieron parte de las vallas metálicas y se instalaron mesas para la revisión de bultos.

Algunas de las vallas retiradas fueron reubicadas en una de las aceras de la calle 5 de Febrero. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Algunas de las vallas retiradas fueron reubicadas en una de las aceras de la calle 5 de Febrero. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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En el acceso de la calle 20 de Noviembre se observaron dos filas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

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La tarde de este viernes, también había varios vehículos oficiales en la plancha del Zócalo.

Una ambulancia de la Cruz Roja fue estacionada frente a las oficinas del Gobierno capitalino.

Dos coches de la Fiscalía General de Justicia capitalina fueron estacionados cerca de la Catedral Metropolitana. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Dos coches de la Fiscalía General de Justicia capitalina fueron estacionados cerca de la Catedral Metropolitana. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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También se colocó una patrulla de la SSC en la misma zona.

Dos coches de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) fueron estacionados a un costado de la Catedral Metropolitana.

Algunas de las vallas retiradas fueron reubicadas en una de las aceras de la calle 5 de Febrero, donde también se observó presencia de policías.

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vr/cr

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