[Publicidad]
En un operativo coordinado entre autoridades federales y capitalinas, fue detenido en el estado de Hidalgo Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y considerado objetivo prioritario generador de violencia.
La captura se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Policía Estatal de Hidalgo.
De acuerdo con las autoridades, Alberto “N”, de 31 años, fue localizado en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, en el municipio de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo, donde presuntamente se encontraba oculto tras trasladarse fuera de la capital del país.
Durante la intervención, los agentes le aseguraron dosis de droga y posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.
Lee también Detienen a nueve presuntos revendedores en partido Uzbekistán vs Colombia; SSC despliega operativo para más de 250 mil aficionados
Las investigaciones señalan que “El Virus” estaría relacionado con una célula delictiva dedicada principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos, así como homicidios.
[Publicidad]
La organización que presuntamente encabezaba mantuvo una alianza con el grupo denominado “Los MalPortados”; sin embargo, tras una ruptura interna, inició una disputa por el control de actividades ilícitas en la alcaldía Azcapotzalco, lo que habría generado diversos hechos violentos.
Las autoridades lo vinculan con un feminicidio, al menos cinco homicidios y otros delitos como extorsión, robo y narcomenudeo registrados en los últimos meses.
La detención derivó del seguimiento a diversos eventos relacionados con disparos de arma de fuego y homicidios ocurridos en la zona poniente de la Ciudad de México, donde se realizaron vigilancias fijas y móviles para ubicar al presunto generador de violencia.
[Publicidad]
Fiscalía CDMX logra sentencia de 250 años acumulados contra dos hombres por secuestro exprés de adulto mayor en Xochimilco
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
¡No salgas sin tu paraguas! Activan doble alerta por lluvias fuertes en todas las alcaldías de CDMX
Universal Deportes
Brasil vs Haití Mundial 2026: Horario y dónde ver EN VIVO partido HOY
Espectáculos
Joshua Okamoto deja atrás "Saw" para convertirse en el personaje más explosivo de "Rosario Tijeras"
Menú
Día del Padre 2026: ideas de recetas para celebrar con papá en casa
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco
Agustín Elías
¿Benjamín Gil dirigirá a México? Juego de Estrellas LMB 2026 reaviva la incógnita
Espectáculos
Belinda admite que casi no tiene amigos verdaderos y cuenta quiénes la acompañan