En un operativo coordinado entre autoridades federales y capitalinas, fue detenido en el estado de Hidalgo Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en la alcaldía Azcapotzalco y considerado objetivo prioritario generador de violencia.

La captura se realizó como resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia, así como agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia capitalina y la Policía Estatal de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, Alberto “N”, de 31 años, fue localizado en un centro recreativo ubicado sobre la carretera Tulancingo-Metepec, en el municipio de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo, donde presuntamente se encontraba oculto tras trasladarse fuera de la capital del país.

Durante la intervención, los agentes le aseguraron dosis de droga y posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

Lee también Detienen a nueve presuntos revendedores en partido Uzbekistán vs Colombia; SSC despliega operativo para más de 250 mil aficionados

Las investigaciones señalan que “El Virus” estaría relacionado con una célula delictiva dedicada principalmente al robo, robo a transportistas, venta y distribución de narcóticos, así como homicidios.

[Publicidad]

La organización que presuntamente encabezaba mantuvo una alianza con el grupo denominado “Los MalPortados”; sin embargo, tras una ruptura interna, inició una disputa por el control de actividades ilícitas en la alcaldía Azcapotzalco, lo que habría generado diversos hechos violentos.

Las autoridades lo vinculan con un feminicidio, al menos cinco homicidios y otros delitos como extorsión, robo y narcomenudeo registrados en los últimos meses.

La detención derivó del seguimiento a diversos eventos relacionados con disparos de arma de fuego y homicidios ocurridos en la zona poniente de la Ciudad de México, donde se realizaron vigilancias fijas y móviles para ubicar al presunto generador de violencia.

[Publicidad]

Agrega a EL UNIVERSAL como fuente preferida en Google afcl