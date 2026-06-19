A casi tres años de la desaparición y muerte de un hombre de 83 años de edad, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una sentencia condenatoria de 125 años de prisión para cada uno de los dos responsables del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer robo.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2023 en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, en la alcaldía Xochimilco, donde la víctima fue vista por última vez al exterior de su domicilio en compañía de Geovanni “N” y Tomás “N”, quienes realizaban trabajos de albañilería en el inmueble.

Las indagatorias establecieron que ambos sujetos presuntamente privaron de la libertad al adulto mayor, se apoderaron de dos vehículos de su propiedad y lo trasladaron fuera de la Ciudad de México con dirección al estado de Morelos.

Un día después, la víctima fue localizada sin vida sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Huitzilac, tras la coordinación entre autoridades capitalinas y la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Durante las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación analizaron imágenes de videovigilancia del C5, con las que lograron identificar el recorrido de los vehículos involucrados. En una de las grabaciones se observó a la víctima en la parte trasera de uno de los automóviles.

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Además, los especialistas realizaron análisis técnicos y seguimiento de comunicaciones, lo que permitió establecer que después del crimen el teléfono celular de la víctima fue utilizado con una línea relacionada con Geovanni “N”.

Familiares del hombre de 83 años identificaron a los ahora sentenciados en las grabaciones obtenidas por las autoridades, además de reconocerlos como las personas que habían acudido previamente al domicilio para realizar trabajos.

Con los elementos de prueba reunidos, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión. Geovanni “N” fue detenido el 29 de febrero de 2024 en la alcaldía Milpa Alta, mientras que Tomás “N” fue localizado y aprehendido el 15 de julio del mismo año en Xochimilco.

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Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó testimonios, videograbaciones y análisis periciales que acreditaron la responsabilidad de ambos hombres.

El Tribunal impuso una pena de 125 años de prisión para cada acusado, además de medidas de reparación del daño para los familiares de la víctima, entre ellas atención psicológica, indemnización por muerte, gastos funerarios y restitución económica por los vehículos robados.

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