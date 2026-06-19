Tecámac.- Elementos de la Guardia Civil frustraron el robo de un vehículo de carga y abatieron al presunto delincuente, luego de una persecución que inició a la altura del Canal del Norte, en la comunidad de Ozumbilla y culminó en la autopista México-Pachuca.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno Municipal de Tecámac, el presunto delincuente comenzó la huida al ignorar a los oficiales de la Guardia Civil y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes le marcaron el alto tras el reporte de robo.

El sujeto que manejaba la unidad de carga comenzó a escaparse con dirección a Tecámac circulando en sentido contrario para intentar evadir la acción policial. Sin embargo, fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil y de la SSEM.

Foto: Especial

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El intento de huida del individuo fue frustrado cuando se incorporó a la autopista en dirección a la Ciudad de México, agregó la autoridad municipal.

“Antes de llegar a la caseta de cobro, debido a las maniobras evasivas del conductor, tres motociclistas de la Guardia Civil derraparon durante la persecución”, señaló el Gobierno de Tecámac.

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El hombre bajó de la unidad al verse acorralado en la caseta y comenzó a correr, además de realizar movimientos que simulaban portar un arma de fuego. Y ante ello, informó el gobierno municipal, los oficiales repelieron la agresión conforme al protocolo, resultando en el fallecimiento del sospechoso.

Los tres elementos de tránsito municipal lesionados fueron llevados a un hospital y se reportan en estado delicado, fuera de peligro.

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