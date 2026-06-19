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Un grupo de aproximadamente 40 vecinos realizó un bloqueo vial durante la mañana de este viernes en la zona de Eje 6 y avenida Guelatao, en la colonia Chinanpac de Juárez, alcaldía Iztapalapa.
De acuerdo con los manifestantes, habitantes de la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán protestan por la suspensión de obras de la línea de drenaje que se realizan sobre las calles Benito Juárez, Francisco Villa y Cuauhtémoc.
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Los vecinos señalaron que personal de la alcaldía no ha concluido los trabajos, situación que, aseguran, provoca afectaciones durante la temporada de lluvias, debido a que el agua ingresa a sus domicilios.
La movilización estuvo encabezada por Patricia Juárez Mejía, quien solicitó atención de las autoridades para la conclusión de las obras y evitar nuevas inundaciones en la zona.
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