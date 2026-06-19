Tlalnepantla, Méx.— Los trabajos para la construcción del carril confinado de la Línea 5 del Mexibús avanzan sobre la vía Gustavo Baz, a la altura de la avenida Radial Toltecas, donde comenzó la instalación de la losa que conformará la superficie por la que circularán las unidades.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató la participación de 18 trabajadores en las labores sobre un tramo de aproximadamente 100 metros.

De acuerdo con los empleados, la obra registra un avance cercano a los 25 metros de losa colocada. El resto del espacio se prepara para la instalación.

El área donde transitará la Línea 5 del Mexibús se encuentra delimitada con barreras de protección y señalamientos preventivos. Un carril de la avenida Gustavo Baz fue cerrado a la circulación para su construcción.

La línea recorrerá 29 kilómetros, desde Lechería hasta el Cetram El Rosario.

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