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Un productor de cine demandó a Netflix por la desaparición de una película de la Segunda Guerra Mundial protagonizada por Nicolas Cage, después de que el proyecto fuera entregado a la sede de la plataforma en Hollywood.
La demanda, que se presentó el pasado miércoles ante un tribunal federal de California por el guionista y productor Simon Afram, acusa a la compañía de perder el disco duro en el que se encontraba una copia sin cifrar de la cinta titulada "Fortitude", y exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares.
La película fue entregada a mediados de junio a la compañía para su proyección y compra. Unos días más tarde, Netflix envió un correo electrónico a los demandantes avisando del robo de "una buena cantidad" de discos duros de sus oficinas de Los Ángeles, entre ellos "Fortitude", de acuerdo con la denuncia.
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El demandante alega que la compañía se negó a revelar si denunció ante las autoridades el hecho o si solicitó la ayuda de alguna agencia de seguridad para recuperar el material.
Afram asegura que invirtió más de 45 millones de dólares en la producción, que tardó siete años en completarse, y estaba en proceso de venta a distribuidores.
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Un portavoz de Netflix negó que la compañía vaya a asumir el riesgo de pérdida de una película "distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria", según un comunicado compartido por Deadline.
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