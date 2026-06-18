Coacalco, Méx.- Por presuntamente robar 80 mil pesos que serían utilizados para la compra de boletos para el partido de inauguración del Mundial, Lidia Silvia “N” fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A la mujer la investigan por su posible relación en la venta ilegal de boletos de entrada para los partidos de futbol del evento mundial y a sus presuntas víctimas las citó en un banco ubicado en el municipio de Coacalco.

La investigación de la FGJEM señala que la mujer detenida en cumplimiento de una orden de aprehensión, junto a su pareja sentimental, se dedican a la reventa de boletos para partidos de futbol y conciertos y por ello fueron contactados en mayo por las víctimas, un hombre y una mujer.

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Lo anterior con el fin de comprar unos boletos para el partido inaugural de futbol que se desarrolló el pasado 11 de junio en la Ciudad de México.

“Luego de diversas pláticas, las víctimas acordaron con Lidia Silvia “N” y un masculino, la compra de dos boletos para un partido del mundial, por lo que quedaron de verse el pasado 22 de mayo en una sucursal bancaria al interior de una tienda departamental ubicada en la colonia Villa de Las Flores en la avenida José López Portillo del municipio de Coacalco en donde harían la transacción”, señaló la Fiscalía mexiquense.

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Lidia Silvia “N” y su pareja sentimental pidieron a las víctimas subirse al coche para contar el dinero y entregarles los boletos. Sin embargo, sacaron una arma de fuego para robarles los 80 mil pesos del pago por las entradas.

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jecg