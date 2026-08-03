En el Malecón de Santo Domingo, República Dominicana, la chihuahuense Alegna González logró la medalla de oro para la delegación mexicana -Alejandra Ortega hizo el 1-2 para agregar otro metal al medallero- en el medio maratón de marcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

En su regreso al país, Alegna aseguró que con esta medalla la temporada llegó a su fin y fue el broche de oro para un año inolvidable.

La chihuahuense dominó en Santo Domingo y a partir del kilómetro 11 tenía “vía libre” para la meta, la cual cruzó con un tiempo de 1:36:05. Esta victoria se suma a sus triunfos en el Gran Premio de Rio Maior, donde impuso récord nacional, y el Gran Premio Cantones en España.

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“Me siento muy contenta por la medalla, ese era mi objetivo, al final se logró y creo que este año fue increíble porque en cada competencia que estuve obtuve el oro, así que es una buena señal para lo que estamos buscando en el futuro”, declaró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Alegna González, medallista de oro en medio maratón de marcha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, confiesa que está feliz por todos los oros que ganó este año y cerrar con broche de oro en República Dominicana 🇲🇽 🥇



Nicolás Schiller | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qxqTQylMoe — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 3, 2026

En Juegos Olímpicos, Alegna terminó dos veces en el quinto lugar en Tokio 2020 y París 2024. Después del oro en los Centroamericanos, asegura que recibió un envión anímico necesario para prepararse de cara a la temporada que viene.

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“Creo que esto te da un poco más de confianza, obtener lo que buscabas, y nunca confiarse porque cada competencia es diferente, la preparación no se me dio de la mejor forma y estaba un poco nerviosa, pero me centré y fue bueno para mí. El ciclo olímpico será bastante duro, pero me visualizo bien, mucho más fuerte mentalmente y físicamente así que buscamos entrenar bien”, mencionó.

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El año que viene, Alegna enfrentará los Juegos Panamericanos en Lima, Perú y el Mundial de Atletismo en Pekín, China, y ya sabe cuáles son sus áreas de oportunidad para elevar su nivel.

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“Creo que debo mejorar las distancias muy largas, toda la vida he sido así que debo centrarme para quitarme el miedo de completar tantos kilómetros”, concluyó.