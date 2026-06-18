Metrópoli | 18-06-26 | 16:59 | Actualizada | 18-06-26 | 16:59 |

Una patita de nombre Juanita y su compañero, un perro de nombre Sultán, acudieron al en el Zócalo capitalino ante el partido entre de esta noche.

Decenas de personas rodearon a los para tomarles fotografías y videos, así como acariciar a Sultán, quien a la primera provocación se ponía a los pies.

La patita vestía un pequeño vestido tricolor con el logo de la selección mexicana, así como un moño de color rojo en su lomo. En tanto, el lomito tenía su playera de México con su collar.

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Decenas de personas rodearon a los animalitos para tomarles fotografías y videos. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL
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De acuerdo con la dueña de los animalitos, la patita Juanita es novia de Merlín, otro pato que se ha hecho muy famoso estos días por caminar en las calles de la capital junto a sus propietarios.

vr/cr

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