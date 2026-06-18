Una patita de nombre Juanita y su compañero, un perro de nombre Sultán, acudieron al FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino ante el partido entre México y Corea de esta noche.

Decenas de personas rodearon a los animalitos para tomarles fotografías y videos, así como acariciar a Sultán, quien a la primera provocación se ponía a los pies.

🦆🐶 ¡México tiene más mascotas mundialistas!



Juanita, la patita que conquistó el festival de la justa mundialista, llegó acompañada de Sultán. Su dueña asegura que es la novia de Merlín, el patito más famoso de esta fiesta mundialista.#Fotos: Arturo Ordaz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/ojbRtwbsPp — El Universal (@El_Universal_Mx) June 18, 2026

La patita vestía un pequeño vestido tricolor con el logo de la selección mexicana, así como un moño de color rojo en su lomo. En tanto, el lomito tenía su playera de México con su collar.

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Decenas de personas rodearon a los animalitos para tomarles fotografías y videos. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

De acuerdo con la dueña de los animalitos, la patita Juanita es novia de Merlín, otro pato que se ha hecho muy famoso estos días por caminar en las calles de la capital junto a sus propietarios.

vr/cr