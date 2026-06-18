Metrópoli | 18-06-26 | 12:20 | Actualizada | 18-06-26 | 12:20 |

Un total de 259 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito", por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 258 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, entre el 11 y el 17 de junio, informó la ().

Como parte del ", la SSC ha realizado 53 mil 696 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 810 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Además, se han realizado 2 mil 917 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los Festivales Futboleros, el del Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el y los puntos de Park and Ride.

mahc/LL

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