En el marco de la proyección del partido de México contra Corea en el Fan Fest del Zócalo y el resto de actividades relacionadas con el Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llamó a disfrutar de manera segura los eventos masivos en la CDMX.

Por medio de su cuenta de X, la SSC CDMX emitió una serie de recomendaciones para los asistentes a estos eventos:

Planea tu llegada: busca rutas de acceso y alternativas viales.

Usa ropa y calzado cómodos.

Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión.

Mantente atento a tus pertenencias en todo momento.

Evitar llevar cinturón, mochilas, objetos de vidrio o punzocortantes.

Respeta las indicaciones y el uso adecuado de las instalaciones.

Ubica salidas de emergencia y servicios médicos.

Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

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Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad apuntó que, ante cualquier eventualidad, los asistentes se pueden acercar a los elementos policiales para buscar apoyo.

mahc/LL