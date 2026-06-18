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En el marco de la proyección del partido de México contra Corea en el Fan Fest del Zócalo y el resto de actividades relacionadas con el Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llamó a disfrutar de manera segura los eventos masivos en la CDMX.
Por medio de su cuenta de X, la SSC CDMX emitió una serie de recomendaciones para los asistentes a estos eventos:
- Planea tu llegada: busca rutas de acceso y alternativas viales.
- Usa ropa y calzado cómodos.
- Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión.
- Mantente atento a tus pertenencias en todo momento.
- Evitar llevar cinturón, mochilas, objetos de vidrio o punzocortantes.
- Respeta las indicaciones y el uso adecuado de las instalaciones.
- Ubica salidas de emergencia y servicios médicos.
- Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.
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Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad apuntó que, ante cualquier eventualidad, los asistentes se pueden acercar a los elementos policiales para buscar apoyo.
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mahc/LL
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