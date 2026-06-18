Metrópoli | 18-06-26 | 09:12 | Actualizada | 18-06-26 | 09:12 |

En el marco de la proyección del partido de México contra Corea en el y el resto de actividades relacionadas con el , la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) llamó a disfrutar de manera segura los eventos masivos en la CDMX.

Por medio de su cuenta de X, la emitió una serie de recomendaciones para los asistentes a estos eventos:

  • Planea tu llegada: busca rutas de acceso y alternativas viales.
  • Usa ropa y calzado cómodos.
  • Acuerda con tus acompañantes un punto de reunión.
  • Mantente atento a tus pertenencias en todo momento.
  • Evitar llevar cinturón, mochilas, objetos de vidrio o punzocortantes.
  • Respeta las indicaciones y el uso adecuado de las instalaciones.
  • Ubica salidas de emergencia y servicios médicos.
  • Evita aglomeraciones y desaloja el inmueble de forma ordenada.

Lee también

Del mismo modo, la Secretaría de Seguridad apuntó que, ante cualquier eventualidad, los asistentes se pueden acercar a los para buscar apoyo.

mahc/LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]