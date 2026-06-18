Debido a la alta afluencia de asistentes que se espera asistan hoy al Zócalo capitalino para ver la transmisión del partido entre México y Corea del Sur, el FIFA Fan Fest informó que habrá 11 pantallas adicionales en calles del primer cuadro de la Ciudad para disfrutar del encuentro.

Desde la noche de este miércoles las pantallas ubicadas en avenida Juárez ya habían sido instaladas. El resto se encuentran en calles como Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre.

El FIFA Fan Fest informó que el acceso a la Plaza de la Constitución será desde las 8:30 horas de este jueves 18 de junio para que los aficionados disfruten de la jornada futbolística. El partido de México contra Corea del Sur está programado a las 19:00 horas.

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Además precisó que la capacidad de acceso al Zócalo será topada a 55 mil personas, por lo que llamó a tomar previsiones y llegar con anticipación, considerando que durante el día se transmitirán tres encuentros previos al de la Selección Mexicana.

“La sede abre sus puertas a las 8:30 horas. Ante la alta afluencia esperada, la organización habilita pantallas adicionales en calles aledañas para quienes no logren ingresar al recinto”, indicó.

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¿Dónde se ubicaran las pantallas?

Las pantallas se ubicarán en:

Juarez y Bellas Artes Juarez y Revillagigedo 5 de Mayo y Palma4. 5 de Mayo e Isabel la Católica Madero y Palma 16 de Septiembre y Palma 20 de Noviembre y Uruguay 20 de Noviembre y Mesones 20 de Noviembre y Regina Pino Suárez y Uruguay Pino Suarez y Salvador

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Este jueves 18 de junio se tienen programados cuatro partidos: Chequia contra Sudáfrica a las 10:00 horas, Suiza contra Bosnia a las 13:00 horas, Canadá contra Catar a las 16:00 horas y México contra Corea del Sur a las 17:00 horas.

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