Binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) vigilan el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

Los elementos de la Sedena recorren el Zócalo para reforzar la vigilancia y seguridad de los aficionados que acuden a la plancha.

En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) patrullan las inmediaciones del Zócalo.

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Elementos de la Sedena recorren la plancha del Zócalo para reforzar la vigilancia y seguridad. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Incluso, elementos de la Policía de Género hacen presencia en el festival.

Al exterior la vigilancia está a cargo de policías desplegados en los diversos accesos.

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Por sexto día consecutivo, el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino se registró entre los muros metálicos y con mayores medidas de seguridad en comparación con el fin de semana.

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