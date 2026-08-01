San Luis Potosí.— La calificadora internacional Fitch Ratings reconoció las finanzas públicas sanas del gobierno del estado, al ratificar la nota crediticia del estado en “A(mex)” con perspectiva estable y reconocer la disciplina financiera que permite mantener un ritmo histórico de inversión pública, obras y programas sociales.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) comentó que la información revela la solidez de las finanzas públicas y la capacidad de la administración para cumplir con sus obligaciones financieras.

San Luis Potosí, de acuerdo con Fitch Ratings, mantendrá un balance operativo promedio de 5 mil 664 millones de pesos, equivalente a aproximadamente 9% de sus ingresos operativos. Además, proyecta una razón de repago de 1.9 veces, muy por debajo del límite de cinco veces considerado por la calificadora, así como una carga de deuda inferior a 50% de los ingresos operativos, indicadores que reflejan estabilidad financiera, capacidad de pago y un manejo responsable de los recursos públicos.

El mandatario destacó que esta evaluación internacional confirma que el gobierno del cambio mantiene finanzas sanas y capacidad para continuar destinando recursos a las necesidades de las familias potosinas.

“Esta ratificación demuestra que en San Luis Potosí administramos los recursos con responsabilidad y transparencia. Las finanzas sanas nos permiten seguir construyendo carreteras, puentes, escuelas y espacios públicos; además de garantizar programas sociales y servicios que llegan directamente a las cuatro regiones del estado”, aseveró.

Dijo que la estabilidad financiera alcanzada durante la actual administración ha permitido mantener un ritmo histórico de inversión pública para ejecutar infraestructura estratégica, ampliar el transporte público gratuito, acercar atención médica sin costo, entre otras cosas.

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