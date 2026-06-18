Fallas en el servicio del Tren Ligero y cierres de estaciones en la Línea 2 del Metro se registraron antes del encuentro entre Colombia y Uzbekistán, en el Estadio Ciudad de México.

Además, horas antes del encuentro, el acceso restringido al Tren Ligero sólo para personas con boletos o con códigos QR de residente generó molestia entre los usuarios.

Poco antes de las 10:00 horas, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se implementaba servicio provisional de Tasqueña a la estación Estadio Azteca, debido a la rotura de una catenaria en Xomali, que provocó deficiencias en el suministro eléctrico.

“Lo hubieran dejado como estaba, desde sus supuestos arreglos no hay una semana que no presenten fallas, son una broma, ojalá toda la gente afectada los castigue en las urnas”, expresó la usuaria Alejandra Pérez.

Luego de dos horas se restableció en su totalidad el servicio; sin embargo, las aglomeraciones y molestias permanecieron por la tarde ante las restricciones de acceso debido al partido.

“Oye, pero qué cosa tan bárbara; yo tengo que trabajar en Xochimilco y no puedo ir por el partido”, comentó Janet, quien trabaja en un restaurante.

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A las afueras de la estación Tasqueña, decenas de personas formaron largas filas para abordar camiones y microbuses con dirección a Periférico, avenida del Imán y otros puntos cercanos.

“Entiendo que haya mucha gente por el partido, pero muchos no vamos al estadio; sólo queremos llegar a nuestras casas o a nuestros trabajos y terminamos tardando más y gastando más dinero”, expresó Lizz, vecina de la zona de Periférico.

Portazo en el STC

El Metro realizó cierres en las estaciones Hidalgo, Pino Suárez, Allende, Bellas Artes, de las líneas 2 y 3 ayer por la mañana, para evitar que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pudieran trasladarse hacia el Coloso de Santa Úrsula.

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Ello aunado al cierre de Chabacano y Zócalo, donde se mantienen las obras de rehabilitación de la Línea 2.

Más tarde, cuando los maestros regresaban de su manifestación que avanzó por Calzada de Tlalpan, intentaron dar un portazo en la entrada de la estación General Anaya, de la Línea 2 del Metro, que se encontraba resguardada por personal de seguridad.

Autoridades del Metro confirmaron a EL UNIVERSAL que, para evitar riesgos, los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) dieron acceso a los maestros en dicha estación.

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