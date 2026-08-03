SUZUKI continúa fortaleciendo la presencia del SWIFT BOOSTERGREEN en México con una estrategia que combina innovación digital y una experiencia de compra más sencilla para los clientes. A partir de julio de 2026, la firma japonesa puso en marcha una plataforma que permite iniciar el proceso de adquisición del hatchback desde internet, además de presentar dos nuevos colores que buscan refrescar la imagen de uno de sus modelos más representativos.

Con esta iniciativa, los usuarios podrán consultar el inventario disponible, seleccionar la versión y el color de su preferencia, así como realizar un apartado antes de acudir al concesionario autorizado para concluir la operación.

SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN estrena nuevos colores. Foto: Cortesía

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SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN estrena los colores Matcha Vibe y Naranja Vibe

Como parte de la campaña "El nuevo Vibe de SWIFT BOOSTERGREEN", SUZUKI incorpora los tonos Matcha Vibe y Naranja Vibe, opciones que amplían la oferta estética del hatchback y buscan conectar con conductores que desean una imagen más fresca y contemporánea.

Sin embargo, la llegada de estos colores no representa el único cambio. Asimismo, la marca japonesa decidió complementar esta actualización con una experiencia digital que facilita el primer contacto entre el cliente y el vehículo.

De esta manera, quienes estén interesados en un SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN ya no tendrán que acudir inicialmente a un distribuidor para conocer las unidades disponibles, ya que podrán hacerlo directamente desde una plataforma en línea.

¿Cómo funciona la compra en línea del SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN?

El proceso digital fue diseñado para que el usuario pueda comenzar la adquisición del vehículo desde cualquier lugar, aunque la compra continuará y se formalizará en un concesionario autorizado Suzuki.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial swift.suzuki.com.mx .

. Elegir una unidad disponible.

Seleccionar la versión GLS o GLX .

o . Elegir transmisión manual (TM) o CVT .

o . Seleccionar el color disponible.

Registrar los datos personales.

Elegir el concesionario donde continuará el proceso.

Realizar un apartado por 5,000 pesos.

Además, el apartado podrá efectuarse mediante pago en línea con tarjetas bancarias a través de Openpay —excepto American Express— o directamente en el concesionario elegido.

Es importante destacar que este procedimiento únicamente representa el inicio del proceso de compra. Posteriormente, el cliente deberá acudir al distribuidor seleccionado para formalizar la operación conforme a las condiciones comerciales disponibles.

Color Matcha Vibe del SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN. Foto: Cortesía

¿Qué ofrece la tecnología BOOSTERGREEN DE SUZUKI?

Uno de los principales atributos del SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN es la incorporación de la tecnología BOOSTERGREEN, desarrollada por la marca japonesa para mejorar la eficiencia del vehículo.

De acuerdo con SUZUKI, este sistema utiliza la combinación de un motor de gasolina y un motor generador que trabajan de manera conjunta para aprovechar mejor el combustible y aumentar la autonomía del automóvil.

Asimismo, la firma señala que esta tecnología forma parte de su estrategia para acercar soluciones orientadas a una movilidad más eficiente a un mayor número de personas, manteniendo el enfoque práctico que ha distinguido al SWIFT desde su llegada al mercado.

Un hatchback pensado para la ciudad

Desde hace varias generaciones, el SUZUKI SWIFT se ha consolidado como uno de los hatchbacks más reconocidos de la marca gracias a su diseño compacto, facilidad de manejo y espacio para cinco pasajeros.

Por ello, SUZUKI considera que este modelo resulta una alternativa tanto para quienes buscan adquirir su primer automóvil como para familias pequeñas que necesitan un vehículo funcional para recorridos urbanos.

Además, la cuarta generación del SWIFT ha recibido reconocimiento internacional. Entre ellos destaca el premio RJC Car of the Year 2025 en Japón, además de haber sido finalista en los World Car Awards 2025, distinciones que reconocen aspectos relacionados con la innovación, la eficiencia y su propuesta de valor.

Nuevos colores del SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN. Foto: Cortesía

Una estrategia que combina digitalización y experiencia presencial

Con esta nueva plataforma, SUZUKI busca simplificar el primer paso de la compra sin modificar el acompañamiento que tradicionalmente ofrecen sus distribuidores.

En consecuencia, el cliente puede revisar la disponibilidad del inventario, elegir la configuración que mejor se adapte a sus necesidades y seleccionar el concesionario donde continuará el proceso comercial.

Finalmente, la marca destaca que esta modalidad ofrece mayor flexibilidad para comenzar la adquisición del SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN, al tiempo que mantiene la atención personalizada durante las etapas posteriores de la operación.

Con la incorporación de los colores Matcha Vibe y Naranja Vibe, así como la posibilidad de iniciar el proceso de compra desde internet, SUZUKI apuesta por ofrecer una experiencia más práctica para quienes buscan un hatchback urbano eficiente, manteniendo el respaldo de su red de concesionarios para concluir la compra de manera presencial.

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