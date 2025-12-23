Con el inicio del 2026, SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN se posiciona como una de las opciones más destacadas para quienes buscan un automóvil compacto que combine tecnología avanzada, seguridad y eficiencia. Equipado con sistemas ADAS (Asistencia al Conductor Avanzada), como la advertencia de desviación de carril y el frenado autónomo de emergencia, este modelo garantiza una conducción más segura y confiable, ofreciendo al conductor una experiencia sin preocupaciones.

Además, SUZUKI lanza una promoción exclusiva de 20 días, que incluye mensualidades accesibles desde $4,490, una tasa de interés competitiva del 9.9%, y mantenimiento gratuito por dos años junto a un año de seguro sin costo adicional. Con estas ventajas, el SWIFT BOOSTERGREEN no solo destaca por sus capacidades tecnológicas, sino también por su accesibilidad, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan un vehículo seguro, económico y listo para enfrentar el futuro de la movilidad.

Foto: Cortesía Suzuki

Tecnología y seguridad al volante

El SWIFT BOOSTERGREEN no es solo un automóvil compacto: es una muestra del futuro de la movilidad segura. Equipado con tecnología ADAS, que incluye características como la advertencia de desviación de carril y el frenado autónomo de emergencia, este modelo ha sido diseñado para mejorar la seguridad de los conductores y sus pasajeros. La advertencia de desviación de carril ayuda a evitar distracciones al volante, alertando al conductor cuando el vehículo se sale de su carril sin señalización.

Foto: cortesía Suzuki

Mientras tanto, el frenado autónomo de emergencia detecta peatones en movimiento y activa los frenos automáticamente para prevenir colisiones, especialmente en áreas urbanas donde los peatones suelen cruzar de manera inesperada.

Promociones exclusivas para iniciar el año con beneficios

Para quienes buscan aprovechar al máximo su compra, SUZUKI ofrece una promoción especial, en la que los interesados pueden disfrutar de mensualidades desde $4,490, una tasa de interés desde el 9.9%, y beneficios adicionales como dos años de mantenimiento gratuito y un año de seguro de auto sin costo adicional. Esta oferta hace del Swift BoosterGreen una opción atractiva no solo por su tecnología y seguridad, sino también por su accesibilidad y la tranquilidad de contar con servicios gratuitos que optimizan la inversión en el vehículo.

Foto: cortesía Suzuki

Eficiencia y sostenibilidad

En cuanto a sostenibilidad, el SWIFT BOOSTERGREEN es un modelo que destaca por su eficiencia de combustible y su bajo impacto ambiental. Ideal para quienes buscan una opción ecoamigable sin comprometer el rendimiento ni la seguridad, este automóvil ofrece un diseño optimizado para aprovechar al máximo cada kilómetro, lo que lo convierte en una elección responsable para el futuro de la movilidad.

Una oportunidad que no puedes dejar pasar

Sin duda, el SUZUKI SWIFT BOOSTERGREEN es más que un simple vehículo; es una propuesta de movilidad avanzada, económica y segura para el 2026. Con sus innovadoras funciones de seguridad, su accesibilidad financiera y sus promociones exclusivas, este modelo ofrece una experiencia de conducción de primera, ideal para quienes buscan un automóvil que combine tecnología de punta con la tranquilidad de estar protegidos en todo momento.

Foto: Cortesía Suzuki

Aprovecha las promociones de SUZUKI y comienza el año con un vehículo que te brindará lo mejor en cada trayecto.