El icónico SWIFT BOOSTERGREEN de SUZUKI está de regreso. Con un diseño y tamaño atractivo, la hatchback de la firma japonesa demuestra una vez más que puedes combinar la potencia, el estilo y hacer un cambio ambiental. Este equipamiento balanceado es perfecto para emprender grandes aventuras con tus amistades, familiares o por tu cuenta. ¿Quieres conocer más de este modelo? Te dejamos con los detalles.

Tecnología BOOSTERGREEN: un motor de bajas emisiones

Cuidar el ambiente se vuelve cada vez más un hábito: encontrar formas en las que nuestra huella de carbono sea mínima, incluso cuando andamos en carretera. Por este motivo, SUZUKI crea y democratiza productos con tecnologías limpias para que más personas se unan al cambio.

En este caso, el motor BOOSTERGREEN es una combinación de gasolina con alta eficiencia en el uso de combustible más un motor generador eléctrico. Al combinarlos, aumentan la autonomía del auto, usando menos combustible.

Foto: Cortesía SUZUKI

Además, gracias a su diseño actualizado, el SWIFT BOOSTERGREEN ofrece un rendimiento aerodinámico. Es decir, los neumáticos delanteros ahora cuentan con un flujo de aire optimizado. También los neumáticos traseros integran este soporte gracias a los spoilers laterales. De esta manera, tendrás en tus manos un hatchback de lo más ligero, sin perder potencia y fuerza.

Diseño que atrapa miradas

Conducir un vehículo debe sentirse como una experiencia personalizada. Desde la elección del modelo hasta alguno de los cinco colores disponibles, no habrá carro igual que el tuyo. Ni que llame más la atención, pues el diseño del vehículo japonés combina el toque sport con el futurista, resaltando cada curva de su exterior.

Si nos enfocamos en la parte delantera, los faros LED destacan ante todo. Su distintiva forma en L hace que, al iluminar, eleve las dimensiones del vehículo. Así, el hatchback de SUZUKI siempre será lo más vistoso de la carretera.

Foto: Cortesía SUZUKI

Además, la versión GLX cuenta con rines de 16 pulgadas con aleación bitono. De esta manera, tu nuevo carro no solo te llevará más lejos, sino que tendrás la seguridad de que estás conduciendo un modelo avanzado.

Vive una aventura 360

Un viaje en carretera en familia se aproxima y el SWIFT BOOSTERGREEN es el vehículo perfecto para hacerlo.

Con el nuevo modelo de SUZUKI, hasta cinco pasajeros pasarán un momento inolvidable sin sentir el paso del tiempo gracias al interior cómodo y espacioso. Equipado con asientos de alta calidad y área suficiente para tu confort, nadie saldrá disgustado del carro.

También, aprovecha cada centímetro de su diseño. No importa si el equipaje es vasto, la cajuela tiene el tamaño suficiente para que nadie deje sus artículos personales en casa.

Foto: Cortesía SUZUKI

Y para que el trayecto no se haga largo, el hatchback cuenta con un sistema de infoentretenimiento de alta gama. Puedes llegar a cualquier punto y escuchar tu música preferida con el Display Audio con pantalla HD compatible con Apple CarPlay y Android Auto. O si lo prefieres, conecta directamente tu dispositivo inteligente desde el cable USB.

En caso de ser el conductor, igual tienes varias facilidades que te harán disfrutar el camino. Una de las funciones sobresalientes del vehículo es su asistencia a la conducción. En esta modalidad, tendrás más control en la carretera, logrando que, en todo momento, la seguridad esté siempre presente.

El hatchback ideal para ti

En un mundo donde cada acción cuenta, la opción de SUZUKI resulta atractiva. Con una tecnología que reduce las emisiones al ambiente y un diseño espacioso, no hay mejor vehículo para navegar por la ciudad o emprender una aventura.

Descubre más sobre el SWIFT BOOSTERGREEN y da el siguiente paso hacia una movilidad inteligente y responsable. ¿Qué esperas para tener el tuyo?

