El Suzuki Jimny es un vehículo todoterreno compacto, pero a pesar de su tamaño, destaca por su capacidad off-road y un diseño robusto que no sólo es atractivo, sino funcional.

A pesar de su apariencia de "juguete", se trata de un 4x4 que compite con vehículos mucho más grandes y caros. Conoce aquí sus características y precio.

¿Cuál es el origen del Suzuki Jimny?

La historia del Suzuki Jimny comienza en 1968. Este SUV compacto es considerado una leyenda dentro del segmento de autos todoterreno por su fue un éxito a nivel mundial, desde su primera generación LJ10.

En su propio nombre lleva sus principales atributos: “Jimny” proviene de la combinación de los términos Jeep, Mini y Tiny. Y es que precisamente nación como un vehículo compacto fabricado para tareas rigurosas, desde la silvicultura, patrullas en zonas remotas o labores de guardabosques.

Hoy en día, el Suzuki Jimny se ha adaptado a la vida cotidiana, presentando mejoras en el rendimiento de combustible, comfort y seguridad.

En total se contabilizan 4 generaciones, desde su lanzamiento oficial en 1970 hasta la actualidad. Pero no fue el pasado mes de abril cuando se presentó la serie 2025, que cuenta con dos versiones a la venta en México.

¿Cuál es la versión más barata del Suzuki Jimny 2025?

El Suzuki Jimny 2025 GLX TM es la versión más barata de este mini SUV; su precio es de $460,990. Mientras que la versión GLX TA tiene un precio de $485,990.

Como podrás ver, la diferencia de precio no es abismal y su distinción tiene que ver en el tipo de transmisión. La versión GLX TM es de cinco velocidades y la GLX TA ofrece cuatro velocidades; de ahí en fuera comparten las mismas características.

Diseño exterior

El Suzuki Jimny 2025 mantiene un estilo robusto, con un diseño exterior inspirado en los clásicos todoterreno, aunque con detalles modernos como faros redondos y una parrilla de 5 ranuras verticales. Su carrocería puede ser color negro, gris, blanco o verde.

Motor

Desplazamiento 1,462 cc.

Distribución de combustible con inyección multipunto.

4 cilindros.

Potencia fr 101 HP@6,000 RPM

Rendimiento de combustible de 14.2 km/lt MT o 14.4 km/lt AT en ciudad, 17.2 km/lt en MT o 16.1 km/lt en AT en carretera y 15.4 km/lt en MT o 15.1 km/lt AT en combinado.

Seguridad

Sistema antibloqueo para frenos (ABS), control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia de frenado (BA), cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos, luces de niebla, pedal de freno colapsable y seguro de transmisión.

Comfort en interiores

Puertas con cierre eléctrico, pantalla 7” a color touch screen con Apple CarPlay y Android Auto, control crucero, faros delanteros de Proyección LED y sus propios lavadores, puertos de conexión USB, interiores con acabado de piel e insertos cromados. Su capacidad es para 4 personas.

