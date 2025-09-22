Así como los autos italianos han marcado historia con nombres como Ferrari, en el mundo de las motocicletas ocurre lo mismo con Ducati, Moto Guzzi o Aprilia. Italia ha sabido construir una identidad en el motociclismo en donde resalta diseño, tecnología y competencia.

Dentro de esto mismo, Aprilia es una de las marcas más importantes. Su historia comienza en 1945, en una localidad cercana a Venecia. En un inicio fabricaban bicicletas, pero fue hasta la década de 1960 cuando Ivano Beggio, hijo del fundador, decidió producir motocicletas ligeras. Desde entonces, la firma se ha convertido en un referente mundial con más de 54 títulos de campeonato.

Foto: Benito Martínez Gil

Historia y legado de Aprilia

Aprilia no solo se ha destacado por sus motos de competencia, también ha sabido llevar esa tecnología a modelos de uso diario. La marca ha forjado un legado en el motociclismo gracias a su buen equilibrio en potencia, peso ligero y aerodinámica, factores para obtener sus victorias en pista.

Ese mismo ADN lo encontramos en su nueva Aprilia Tuono 457, una naked deportiva que hereda la esencia de su hermana mayor, la Tuono 1000R, y la adapta al segmento de entrada.

Foto: Benito Martínez Gil

Diseño y motor de Aprilia Tuono 457

La nueva Tuono 457 mantiene un diseño deportivo con un carenado compacto, líneas angulosas y un doble faro frontal con luces diurnas integradas. Está equipada con un motor bicilíndrico en línea de 457 cc, capaz de generar 47 caballos de fuerza, pensado para quienes buscan su primera moto deportiva sin perder prestaciones.

Con un peso de 155 kilos, es la única en su segmento que ofrece un cuadro de aluminio, lo que le otorga rigidez estructural y versatilidad tanto en ciudad como en pista.

Tecnología y seguridad de Aprilia Tuono 457

En el apartado tecnológico, la Aprilia Tuono 457 integra una pantalla TFT de 5 pulgadas y el sistema de conectividad Aprilia MIA, que permite enlazar el smartphone para navegación GPS, llamadas y música.

Foto: Benito Martínez Gil

Además, cuenta con tres modos de conducción:

Sport

Eco

Rain

La seguridad se refuerza con control de tracción ajustable en tres niveles, frenos ABS de doble canal con desconexión en la rueda trasera y la opción de añadir el QuickShifter bidireccional, que permite cambiar de marcha sin usar el embrague.

Precio de Aprilia 457

La Aprilia Tuono 457 está disponible en México por 149,900 pesos, posicionándose como una opción accesible dentro del segmento naked, siendo un modelo pensado para quienes buscan dar el primer paso en el motociclismo deportivo.

