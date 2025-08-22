Más Información
Después de que Suzuki anunciara la despedida del icónico Suzuki Swift Sport, la marca japonesa hace su siguiente movimiento introduciendo al mercado mexicano el nuevo Suzuki Dzire, mejor conocido en otros mercados como el Suzuki Swift Sedán.
Este modelo pertenece es un sedan compacto que pertenece al segmento B, enfocado en quienes buscan un auto urbano, pensado para flotillas. En Autopistas te contamos los detalles.
¿Qué significa Suzuki Dzire?
El nombre Dzire proviene de la palabra inglesa “desire”, que significa deseo. Y no es casualidad que este sedán sea pensado para ser aspiracional para muchos jóvenes y familias mexicanas.
Diseño exterior de Dzire
A diferencia del Suzuki Swift hatchback, el Suzuki Dzire estrena una parrilla frontal bajo el lenguaje de diseño llamado “Suzuki Evolution”
En la parte trasera integra un discreto alerón tipo cola de pato, no solo estético, sino también funcional, ya que mejora la aerodinámica. Su cajuela ofrece una capacidad de 378 litros.
Suzuki Dzire: motor y versiones disponibles
El Suzuki Dzire 2025 en México estará equipado con un motor de 3 cilindros 1.2 litros que entrega 83 hp, acompañado de la tecnología mild-hybrid BoosterGreen, que mejora la eficiencia de combustible desde la versión base.
Las opciones de transmisión serán las siguientes:
- GLS Manual 5 velocidades
- GLS CVT
- GLX CVT
Interior y equipamiento del Suzuki Dzire
El habitáculo del Dzire equipa:
- Pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.
- Sistema de audio con 6 bocinas.
- Cámara de reversa y sensores de estacionamiento.
- Materiales con acabados prácticos y diseño funcional para uso urbano.
Seguridad del Suzuki Dzire
Suzuki Dzire 2025 llega con:
- 6 bolsas de aire en todas las versiones.
- Control electrónico de estabilidad (ESP).
- Asistente de arranque en pendientes.
- Monitoreo de presión de llantas.
Precio y disponibilidad en México del Suzuki Dzire
El nuevo Suzuki Dzire 2025 estará disponible en México a partir del 11 de septiembre en todos los distribuidores, con los siguientes precios:
- GLS Manual 5 velocidades: $299,990 MXN
- GLS CVT: $314,990 MXN
- GLX CVT: $349,990 MXN
El Suzuki Dzire 2025 se posiciona como el sedán más accesible de Suzuki en México.
