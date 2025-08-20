Las multas de tránsito pueden representar un gasto considerable para los automovilistas. Cuando no se cubren a tiempo, se acumulan adeudos que impiden realizar trámites vehiculares como el reemplacamiento, la verificación vehicular o incluso pueden derivar en que tu auto sea enviado al corralón.

Con el fin de fomentar una movilidad más ecológica, el gobierno del estado de Puebla anunció descuentos en multas de tránsito, incluyendo reducción del 50% en infracciones por no verificar y 30% en el pago de fotomultas.

¿Quieres saber como aprovechar este beneficio? En Autopistas te damos los detalles.

¿En qué consiste el descuento del 50% por no verificar?

Como parte del programa “Por Amor a Puebla”, se aplicará un descuento del 50% en las multas por no aprobar la verificación vehicular de gases contaminantes y en aquellas generadas por realizar la verificación de manera extemporánea.

De esta forma, los automovilistas podrán regularizar su situación sin que el costo de la sanción sea un impedimento para cumplir con este requisito obligatorio.

30% de descuento en fotomultas

La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración se sumó a esta medida con una reducción adicional: se otorgará un 30% de descuento en el pago de fotomultas. Esta acción busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y reducir la acumulación de adeudos.

¿Cómo pagar las multas con descuento?

El programa contempla la digitalización de multas y la opción de pago en línea para simplificar el proceso. Los conductores que tengan infracciones pendientes pueden realizar su pago de las siguientes formas:

Ingresar al portal www.puebla.gob.mx y pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia SPEI o cargo a cuenta de cheques

Imprimir la orden de cobro y acudir a cualquiera de los más de 770 puntos de pago autorizados

Vigencia de los descuentos en infracciones de tránsito

Estos descuentos en multas de tránsito estarán disponibles del 15 de agosto al 31 de diciembre. Después de ese periodo, los pagos deberán cubrirse en su totalidad.

Regulariza tu auto y evita gastos mayores

Si cuentas con multas por no verificar, infracciones de verificación extemporánea o fotomultas pendientes, esta es la oportunidad de ponerte al corriente. No hacerlo podría generar gastos adicionales y complicaciones en trámites vehiculares.

