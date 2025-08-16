Durante época de lluvias, los accidentes viales están a la orden del día y es común ver automovilistas que necesitan usar la llanta de repuesto en una emergencia, sobre todo cuando tuvieron la mala suerte de caer en un bache.

Sin embargo, este neumático necesita encontrarse en los niveles de aire correctos para que el coche pueda circular de manera segura. En Autopistas te decimos que presión debe tener.

Las llantas de repuesto suelen ser más pequeñas que las llantas convencionales. Foto: Freepik

¿Cómo son las llantas de repuesto?

Para saber a qué nivel inflar un neumático de repuesto, el primer paso es conocer los diferentes tipos. De acuerdo con el blog de Mitsubishi Motors, las llantas de emergencia pueden ser “dona o galleta”.

¿Habías escuchado estos términos? Pues son aquellas que usualmente incluye el fabricante del vehículo y su tamaño es menor que las originales. Por lo que, cuando se revienta una, no se recomienda utilizarla tantos kilómetros porque no soporta el peso del auto.

¿Cuál es la presión ideal para las llantas de repuesto?

En el caso de las llantas dona o galleta, la presión tiene que ser mayor al resto de los neumáticos para compensar su tamaño, según explica el sitio especializado Neumatico Direct. Así, lo correcto es inflarla entre 0'3 a 0'5 bares más.

¿Cómo cuidar una llanta de repuesto?

¿Te ha pasado que hace mucho que no utilizas la llanta de repuesto y cuando la necesitas se encuentra desinflada? Para evitarlo, el blog de Mitsubishi Motors recomienda revisar sus condiciones cada 9,700 o 13,000 kilómetros.

Recuerda que usar un neumático con los niveles de presión inadecuados puede poner en peligro tu seguridad tras el volante. Al respecto, el fabricante Mastercraft Tires sugiere verificar la presión con un manómetro de precisión.

Si tiene poco aire, con ayuda de dicha herramienta, infla las llantas tipo dona o galleta poco a poco, ya que no tiene la misma resistencia que los neumáticos convencionales.

Y finalmente, guárdala en un lugar fresco y lejos del sol para evitar daños en el caucho (como la resequedad). De ser posible, llévala sujetada en tu auto para que no se golpee con los movimientos y así su tiempo de vida sea mayor.

Las llantas de repuesto no tienen la misma que resistencia que las convencionales. Foto: Freepik

¿Cómo manejar con una llanta de repuesto?

Recuerda que al usar una llanta de repuesto tipo dona o galleta es necesario circular a velocidad baja. Un golpe ligero también puede hacer que pierda el aire, deformarla o, en el peor de los casos, provocar que se reviente.

