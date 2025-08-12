La Secretaría de Movilidad del Estado de México ofrece la posibilidad de que, los conductores que cuenten con un permiso de conducir vigente, tramiten su licencia digital.

Este documento electrónico tiene la misma validez oficial y legal que en su formato físico y puede obtenerse en pocos minutos. ¿Cuánto cuesta y cuál es el proceso? Sigue leyendo.

Así luce la licencia digital del Edomex. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo tramitar la licencia de conducir digital en Edomex?

Para tramitar esta licencia digital es necesario contar con una licencia física vigente. Posteriormente, descarga la aplicación “Licencia Digital Edomex" para iOS y Android; revisa que el desarrollador sea el gobierno mexiquense.

Luego, realiza los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación y oprime “Agregar licencia”.

Después escanear el código QR al reverso de tu licencia física; cuando el escaneo termine deberás revisar que los datos mostrados en la app coincidan con los del plástico.

Luego haz el escaneo facial para verificar tu identidad.

En seguida, proporciona un número telefónico. Aquí te llegará un código de verificación, mismo que te pedirá la app.

Si hiciste los pasos correctos, tu licencia digital será generada con éxito.

No tiene costo adicional.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, este documento identifica y certifica a los ciudadanos que poseen las habilidades para conducir un vehículo automotor.

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 40 Bis del Reglamento de Tránsito del Edomex, la licencia digital queda sujeta a las normas técnicas y disposiciones que emita la Secretaría de Movilidad.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en Edomex?

En cambio, si te interesa obtener una licencia física, el primer paso es agendar una cita en el portal https://citas.edomex.licenciamanejo.com/EdoMex/Appointment/New.

El segundo paso es reunir tus documentos: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con foto, comprobante de domicilio, comprobante de pago y certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Para obtener el Formato Universal de Pago entra a este enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion. Recuerda que el costo de la licencia Tipo A (automovilista) es de $719 con duración de 1 año, $963 por 2 años, $1,287 por 3 años y $1,712 por 4 años.

Importante: Si es expedición por primera vez, será obligatorio presentar un examen de conocimientos en modalidad presencial.

Para obtener una licencia digital es necesario tener una licencia física. Foto: Semov

