En redes sociales comenzó a circular un video alarmante para los automovilistas: que a partir del 10 de agosto será “ilegal” prestar tu auto a otra persona si no está en la póliza del seguro. Algunos videos incluso sugieren que podrías ir a la cárcel por hacerlo. Sin embargo, esta información es falsa o mal interpretada.

En Autopistas te decimos en qué casos puede haber sanciones, y cómo funciona realmente la responsabilidad civil al prestar tu auto.

Prestar tu auto no es un delito

En México, prestar un auto no es ilegal. Si una persona con licencia vigente conduce un vehículo prestado y no comete ninguna infracción, no está violando ninguna ley.

Por ejemplo, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México no contempla ninguna sanción para el propietario al prestar su vehículo, siempre que el conductor cumpla con los requisitos legales para conducir, como se establece el artículo 13, que indica que toda persona que conduzca debe portar una licencia vigente.

¿Qué pasa si alguien comete un accidente en tu auto?

La situación cambia cuando le prestas tu auto a alguien y provoca un accidente, especialmente si hay daños a terceros o una persona resulta atropellada. En ese caso:

El conductor responde penal y civilmente si se comprueba que actuó con negligencia o imprudencia.

LEE TAMBIÉN Chevrolet Groove 2026: precios y versiones en México

El propietario también puede ser responsable, dependiendo del contexto, sobre todo si prestó el auto a alguien en estado de ebriedad.

¿Qué dice la ley en México si prestas tu auto?

En el articulo 46 del Reglamento de Tránsito dice que el conductor debe portar una póliza de seguro válida para cubrir daños a terceros en bienes y personas. Si ocurre un accidente y el vehículo no tiene seguro, el propietario puede ser afectado. Y no solo eso, también en caso de delitos graves (como un homicidio culposo al volante).Aunque el responsable directo sea quien manejaba, el Ministerio Público puede investigar al propietario para descartar negligencia o complicidad.

No creas todo lo que ves en redes sociales

Prestar tu auto no es ilegal en México, ni cambiará el 10 de agosto. Pero como propietario, sí tienes una responsabilidad cuando lo haces. Asegúrate de prestar el vehículo solo a personas con licencia, en condiciones óptimas y con un seguro que respalde.

Leer también ¿Cuánto cuestan los nuevos vehículos híbridos de Jac en México?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters