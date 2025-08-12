Audi amplía su portafolio eléctrico en México con la llegada del nuevo A6 Sportback e-tron, el segundo modelo basado en la Plataforma Premium Eléctrica (PPE). Disponible en tres versiones, RWD Advanced, quattro S line y S6 quattro, y el segundo en recurrir a esta plataforma, ya que el primero fue el Q6 e-tron.

Foto: Audi de México

Elegante y aerodinámico

El diseño combina líneas deportivas y aerodinámica récord, con un coeficiente de 0.21 cD, el más bajo en la historia de Audi, que lo logra con innovaciones como retrovisores virtuales de segunda generación, diseño de rines que favorecen el fluido del aire y manijas al ras de las puertas, entre otros elementos. De serie viene con rines de 20 pulgadas y opcionalmente se pueden adquirir de 21 pulgadas. Un detalle adicional sobre el exterior es que la iluminación es Matrix LED de segunda generación y, por primera vez en la marca, el A6 Sportback e-tron lleva el logo trasero iluminado.

Foto: Audi de México

Lee también Cómo sacar la licencia de conducir digital en Edomex

Tecnología

Al interior del Audi A6 Sportback e-tron, se descubre una cabina similar a su hermano SUV, el Q6 e-tron, con tres pantallas de 11.9, 14.5 y 10.9 pulgadas de izquierda a derecha. Por su parte, el techo panorámico tiene tecnología de cristal líquido que matiza o aclara el vidrio según el gusto del conductor. En tecnología incorpora un sistema de sonido Bang & Olufsen Premium Sound System y avanzados sistemas de asistencia al conductor, como el asistente de conducción adaptativo plus y cámaras de entorno.

Foto: Audi de México

En cuanto al tren motriz, el Audi A6 Sportback e-tron equipa una batería de 100 kWh con motor trasero en el caso de la versión Advanced y motor dual para las demás con tracción Quattro, con las siguientes cifras de potencia y autonomía.

A6 Sportback e-tron RWD Advanced: 362 hp (380 hp con Boost) y 756 km de rango

362 hp (380 hp con Boost) y 756 km de rango A6 Sportback e-tron quattro S line: 422 hp (462 hp con Boost) y 716 km de rango

422 hp (462 hp con Boost) y 716 km de rango S6 Sportback e-tron quattro: 496 hp (543 hp con Boost) y 675 km de rango

Lee también ¿Cómo sobrevivir a las lluvias intensas en tu auto?

Precios y versiones

El nuevo Audi A6 Sportback e-tron se fabrica en Ingolstadt con un proceso neutro en emisiones de carbono y ya está disponible en los distribuidores del país con los siguientes costos:

A6 Sportback e-tron RWD Advanced: $1,559,900 MXN

$1,559,900 MXN A6 Sportback e-tron quattro S line: $1,699,900 MXN

$1,699,900 MXN S6 Sportback e-tron quattro: $1,939,900 MXN

Foto: Audi de México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters