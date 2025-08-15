Siempre que hablamos de gasolina en México es por lo mismo: el precio sube, los famosos gasolinazos aparecen y más de uno ya dice que cuesta más que un litro de leche. Carísima, sí… pero ¿y ahora qué pasa con la escasez de gasolina? en Autopistas te contamos lo que sabemos.

¿Por qué hay escasez de gasolina en México?

Durante el primer trimestre del año, el gobierno federal puso un precio tope a la gasolina regular. A las estaciones que no lo respetaron, se les colocaron lonas y sellos con la advertencia:

“No cargues aquí, se vuelan las bardas con los precios”.

Un mensaje más digno de clausura que de advertencia.

Pero toda esa medida de control pierde sentido si, simplemente, no hay gasolina en las estaciones.

Lee también Qué no debes hacer dentro de tu auto en una inundación

¿De verdad no hay gasolina en México?

La realidad es que no hay un desabasto generalizado de gasolina, sino un problema de distribución. La causa principal es que hay falta de unidades de transporte, como pipas y tanques, que muevan el combustible desde los centros de almacenamiento hasta las estaciones.

La Onexpo —organización que agrupa a empresas gasolineras en México— reportó que, el pasado martes, hubo retrasos en el suministro de gasolina de 87 y 91 octanos debido al transporte insuficiente. No es que no haya gasolina, es que no está llegando a tiempo.

¿Qué dice Pemex sobre el desabasto?

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó en un comunicado que sí hay afectaciones en la distribución de gasolina, y no solo en Nuevo León o Chiapas. También la Ciudad de México está enfrentando estos retrasos.

La causa es el mantenimiento en unidades de transporte, que ha reducido la capacidad operativa. Según Pemex, en las próximas horas se sumarán más unidades para acelerar la distribución de gasolina.

Cómo ahorrar gasolina en esta temporada de escasez

Mientras se resuelve la situación, te dejamos algunos consejos prácticos para ahorrar gasolina:

Revisa la presión de tus llantas. Mantenerlas bien infladas mejora el rendimiento.

Modera el uso del aire acondicionado. Consume más combustible del que crees.

Acelera con control. Evita pisar el pedal a fondo sin necesidad.

Leer también Filtran la fecha en la que presentarán el regreso de Checo Pérez

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters