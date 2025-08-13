Sabemos que cada vez la Fórmula 1 se pone más interesante. Parece que estamos viviendo una telenovela, gracias a los chismes, dramas y peleas dentro y fuera de la pista. Todo esto se intensifica todavía más con la llegada de Cadillac, lo que significa que ya no habrá solo 10 equipos, sino 11, y 22 pilotos compitiendo en la misma carrera a partir de 2026, o sea, en la próxima temporada.

Aunque aún no está 100 % confirmado, lo más probable es que el primer piloto de Cadillac F1 sea Valtteri Bottas, quien ya ha dado algunas señales en redes sociales, subiéndose a un Cadillac y presumiéndolo con orgullo desde hace meses. Pero también ha sonado fuerte el nombre de Sergio “Checo” Pérez, ya que desde hace tiempo circulan rumores de que él también será parte de la nueva escudería. Incluso se han filtrado especulaciones sobre cómo y cuándo sería presentada su incorporación.

¿Cuándo se revelaría el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?

Para nosotros, los mexicanos, la salida del tapatío Checo Pérez de la F1 fue un golpe duro, porque ha sido una figura importante en la historia del automovilismo nacional. Sin embargo, según reportes de PlanetF1, medio especializado en Fórmula 1, su fichaje con Cadillac podría anunciarse durante el Gran Premio de Italia.

Si bien todavía no hay nada oficial —porque evidentemente hay mucho marketing detrás de todo este movimiento, sobre todo por el auge que ha tenido Checo en los últimos años—, si no se confirma ahí, todavía habría una segunda oportunidad: entre octubre y noviembre, justo durante el Gran Premio de México, lo cual tendría mucho más sentido por lo representa.

LEE TAMBIÉN Cómo sacar la licencia de conducir digital en Edomex

¿Checo Pérez al equipo de Cadillac en Fórmula 1?

La verdadera pregunta es si esta decisión sería buena para Checo. Aunque su regreso a la Fórmula 1 sería una gran noticia, la realidad es que arrancar con un equipo nuevo desde cero no es cualquier cosa. Es prpobable que no lo veríamos subirse al podio tan seguido como con Red Bull. Aun así, su papel sería fundamental para que Cadillac F1 crezca más rápido y con mejores resultados. Y es que, seamos honestos, tener a un piloto tan experimentado como Checo Pérez, que ha demostrado su talento incluso en equipos que no siempre están peleando en la punta, sería un golazo para la escudería.

LEE TAMBIÉN Audi A6 Sportback e-tron: precios y versiones en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters