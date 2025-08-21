Más Información
Después de la desaparición del Volkswagen Pointer y del Volkswagen Gol, por fin tenemos la explicación: la marca alemana decidió apostar por un nuevo modelo en el segmento de los SUV subcompactos. Se trata del Volkswagen Tera, un vehículo diseñado para responder a la creciente demanda global de camionetas compactas y que llega para convertirse en la nueva puerta de entrada al mundo SUV de la firma. En Autopistas te damos los detalles.
Volkswagen Tera: un SUV de entrada con ADN brasileño
El Volkswagen Tera se fabrica en Brasil, en la planta de Taubaté, la misma donde también se produce el Volkswagen Polo. Este SUV compacto se posiciona como la tercera opción de entrada de la marca dentro del portafolio, acompañado de modelos como el Taigun y el T-Cross.
El Tera está basado en la plataforma MQB-A0, utilizada en varios modelos de Volkswagen, como el Volkswagen Polo, Taigun, T-Cross entre otros.
Versiones y motores del Volkswagen Tera
El nuevo SUV subcompacto Volkswagen Tera llega a México con tres versiones distintas:
- Trendline: motor 1.6 litros, 4 cilindros, 109 hp y 114 lb-pie, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades.
- Comfortline: motor 1.0 litros TSI, 3 cilindros turbo, 99 hp y 121 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión Tiptronic de 6 velocidades.
- Highline: motor 1.0 litros TSI, 3 cilindros turbo, 99 hp y 121 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión Tiptronic de 6 velocidades
Seguridad y tecnología del Volkswagen Tera
Cabe mencionar que el Volkswagen Tera 2025 fue sometido a las pruebas de Latin NCAP, obteniendo la máxima calificación de cinco estrellas en seguridad. Entre su equipamiento encontramos:
- Seis bolsas de aire de serie
- Asistente de colisión frontal de emergencia
- Control de velocidad crucero desde la versión de entrada
- Control de velocidad crucero adaptativo en la versión Comfortline
- Cámara de visión trasera
- Monitoreo de punto ciego
- Alerta de tráfico trasero (en la versión Highline)
Precios del Volkswagen Tera en México
El Volkswagen Tera ya está disponible en México con los siguientes precios:
- Tera Trendline: $386,990 pesos
- Tera Comfortline: $427,990 pesos
- Tera Highline: $466,990 pesos
