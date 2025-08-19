Quedan 4 meses para tramitar la licencia permanente de la Ciudad de México y, aunque aún hay tiempo, los mejor es hacer un espacio dentro de la agenda para aprovechar este beneficio y no dejarlo a la última hora.

Desde noviembre de 2024 hasta la fecha, la Secretaría de Movilidad (Semovi) ha habilitado módulos con operaciones los fines de semana para quienes desean obtener su documento. En Autopistas te decimos cuáles son.

La licencia permanente podrá tramitarse hasta diciembre de 2025. Foto: @LaSEMOVI

¿Qué módulos para sacar la licencia permanente abren los sábados?

De acuerdo con información de la Semovi, estos son los módulos fijos a donde puedes acudir para llevar tus documentos, realizar la toma de foto y recibir tu licencia permanente los sábados:

Módulo central Insurgentes: Av. Insurgentes Sur #263 planta baja, Col. Roma Norte. Horario los días sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo División del Norte: Av. Municipio Libre #314. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo Galerías, Plaza de las estrellas: Cto. Int. Melchor Ocampo #193 local J24 1er. piso, Col. Verónica Anzures. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Módulo de agencias y licencias: Av. Insurgentes Sur #263, 1er. piso, Col. Roma Norte. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

¿Qué módulos móviles para la licencia permanente abren los sábados?

De igual manera, hay módulos móviles que abren los días sábados en un horario de 9:00 a 13:00 horas y sus direcciones son las siguientes:

Av. Universidad #936, Col. Santa Cruz Atoyac.

Calz. Chabacano #43, Col. Asturias.

Av. Nextengo #78, Col. Santa Cruz Acayucan.

El Zarco Av. 510 #1, Col. Pueblo de San Juan de Aragón

Calz. La Viga #1381, Col. El Retoño.

Calz. de Tláhuac #5662, Col. San Lorenzo Tezonco.

Calz. Acoxpa #436, Col. Ex Hacienda Coapa.

Jesús García #50, Col. Buenavista.

¿Qué módulos para sacar la licencia permanente abren los domingos?

Además, la Semovi -en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ha habilitado módulos para obtener este documento los domingos en un horario de 9:00 a 21:00 horas:

Tesorería Express Eduardo Molina: Calz. San Juan de Aragón 516 DM Nacional.

Tesorería Express Miguel Angel de Quevedo: Av. MIguel Angel de Quevedo 175, Oxtopulco, Coyoacán.

Tesorería Express Felix Cuevas: San Francisco 1621, Tlacoquemecatl del Valle.

Tesorería Express Miramontes: Av. H. Escuela Naval Militar 753, Coapa.

Tesorería Express Magdalena de las Contreras: Av. Alvaro Obregón 1415, La Cruz.

Tesorería Express Acoxpa: EJE 1 oriente, Canal de Miramontes, Narciso Mendoza, Super Manzana 5.

Finalmente, el Macromódulo de la Semovi es la opción más flexible para sacar la licencia permanente si no tienes tiempo entre semana, pues opera los sábados y domingos de 9:00 a 21:00. Se ubica en Boulevard 5, Granjas México, Iztacalco.

En el macromódulo instalado en Magdalena Mixhiuca es posible tramitar la licencia permanente en fines de semana. Foto: X Secretaría de Administración y Finanzas

Recuerda que si es primera expedición de la licencia de conducir permanente, presentar el examen de conocimientos es obligatorio. Así que ve con tiempo para que realices tu prueba con calma.

