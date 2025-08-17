Fue en enero de este año cuando entró en vigor la obligatoriedad de una evaluación para los aspirantes que buscarán obtener una licencia para conducir una motocicleta.

De acuerdo con la Semov, esta medida tiene el objetivo de disminuir los accidentes virales entre motociclistas.

En Autopistas te contamos la ubicación y requisitos para completar este examen.

El trámite tiene un costo de $460 y será adicioal al costo de la licencia. Las personas que están por realizar su renvación no tendrán que hacerlo. Foto: Freepik

Leer también Cadillac Elevated Velocity: así es el concepto de lujo y off road de la marca

¿Quienes tendrán que realizar esta evaluación?

Esta certificación está destinada a todas aquellas personas interesadas en tramitar su licencia para conducir moto por primera vez.

Esto quiere decir que la gente que previamente ya contaba con una licencia no tendrá que presentarla.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el certificado?

La Semov menciona que para obtener un Certificado Estándar de Competencias, EC1631, “Conducción de Motocicleta” será necesario entrar al siguiente link: https://motociclistas.movimex.gob.mx/

Lo siguiente será seleccionar uno de los diferentes centros de evaluación y una fecha, para después registrar datos personales.

Seguido, hay que proceder con el pago en línea, y para finalizar, será necesario asistir con los siguientes requisitos para el día de la cita:

Identificación oficial con Curp.

Motocicleta o motoneta.

o motoneta. Casco certificado en base a lo establecido en el reglamento de tránsito.

Dispositivo móvil con batería y datos.

Confirmación de cita, impresa o digital.

¿Cuál es el costo del proceso de certificación?

Este proceso tiene un costo de $460, adicionales al costo posterior de la licencia de conducir Tipo C para moto, que va desde los $719 por un año hasta los $1,712 por un total de cuatro años.

¿En dónde están los centros de evaluación?

Según la Semov actualmente existen 12 diferentes centros de evaluación para motos en todo el Estado de México, los cuales están ubicados en los siguientes puntos:

Premium Outlets Punta Norte, Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque, Cuautitlán Izcalli.

Privada de la Besana S/N, B, Espíritu Santo, Metepec, Estado de México.

Av. Insurgentes, Manzana 002, Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec de Morelos.

Edificio Municipal de Atlacomulco, Calle Lic. Isidro Fabela Alfaro s/n, Atlacomulco.

Palacio Municipal Ixtlahuaca S/N, Ixtlahuaca de Rayón.

Juárez 1, Teotihuacan Centro, 55800 Teotihuacán de Arista, Méx.

Av. Benito Juárez S/N, Centro, 54680 Huehuetoca, Méx.

Alfonso Reyes S/N Fracc, Santa María, 54820 Cuautitlán, Méx.

Palacio Municipal de Villa del Carbón, Hidalgo 2, Centro, 54300 Villa del Carbón, Méx.

Manzana 005, 51000 San José Villa de Allende, Méx.

Palacio Municipal de Villa Guerrero, Plaza Morelos S/N, Centro, 51760 Villa Guerrero, Méx.

Central de Abasto, código postal 56614, valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.

Toma tus precauciones y prepara todo lo necesario para asistir a tu cita y continuar el trámite de tu licencia.

Leer también Filtran la fecha en la que presentarán el regreso de Checo Pérez

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters