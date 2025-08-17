Más Información

Desde el Metro de la CDMX hasta Betty la Fea, el fenómeno viral que convirtió al mundo en pixeles; ¿qué es WPlace?

Influencer Tatiana Martínez es detenida en Los Ángeles por agentes de ICE; ¿quién es?

Alfredo Adame respalda a Alana Flores en su pelea contra Gala Montes; "Cualquiera con más de 2 neuronas apoya a Alana"

¿Cuáles son los 10 mejores lugares pet-friendly para visitar con tu perro en la CDMX?; esto dice la IA

Examen ECOEMS 2025: ¿cuándo y dónde consultar los resultados de ingreso a la UNAM o el IPN?

Ya sea para un viaje de vacaciones o de trabajo, antes de salir a la carretera es importante tomar en cuenta el cobro de . Las tarifas de las casetas en México cambian cada año, mientras que el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.

Parte de nuestras responsabilidades como automovilistas es revisar las tarifas, lo que nos ayuda a identificar cuáles son las más caras. Hoy en de enlistamos las de mayor precio este 2025.

Dentro de las casetas más caras del país aparecen algunas gestionadas por IDEAL. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Dentro de las casetas más caras del país aparecen algunas gestionadas por IDEAL. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Estas son las casetas de mayor costo en México

De acuerdo con la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Látina (IDEAL), la autopista más cara es la Tepic-Mazatlán. Aquí, el peaje es de $1,010 para automóvil y $504 para moto, según las tarifas publicadas en su página.

Posteriormente, le siguen las de:

  • Maravatío-Zapotlanejo, a cargo de Red Vía Corta, con un costo de $844 para auto y $420 para moto.
  • Mérida-Cancún, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un costo de $645 para autos y $322 para motos.
  • Guadalajara-Tepic, a cargo de IDEAL, con un costo promedio de $690 para autos.
  • Mazatlán-Culiacán, a cargo de IDEAL, con un costo promedio de $665 para autos.

Como podrás ver, las autopistas y casetas de México son gestionadas por diversas empresas: desde la SCT, Red Vía Corta, IDEAL, MRO Golfo Centro, Capufe y otras concesionarias más.

¿Cuáles son las casetas más caras de Capufe este 2025?

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país. En total, gestiona 76,710 kilómetros de puentes y 113,049 kilómetros de caminos.

De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:

  • Durango-Mazatlán con un costo de $784 para autos y $392 para motos.
  • Cuernavaca-Acapulco con un costo de $640 para autos y $319 para motocicletas.
  • Tinaja-Cosoleaca con un costo de $535 para autos y $267 para motos.
  • Estación Don-Nogales con un costo de $518 para automóviles y $257 para motos.
  • Barranca larga-Ventanilla con un costo de $468 para auto y $234 para moto.
  • Gómez Palacio-Corralitos (Autopista Unión) con un costo de $329 para auto y $164 para moto.
  • Las Choapas- Ocozocoautla con un costo de $303 para auto y $150 para motocicleta.
  • Tehuacán-Oaxaca con un costo de $299 para auto y $148 para moto.

Con esta información en mano, te recomendamos planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje. Recuerda que en las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG y en esta puedes ver los detalles para comprarlo.

