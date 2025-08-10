Un importante cambio en el TAG de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) llegará este mes de agosto y podría afectar a los usuarios de las autopistas si no toman sus precauciones.

Y es que muy pronto dejarán de funcionar ciertos dispositivos IAVE, por lo que ya no se podrá pagar el peaje con ellos. Hoy en Autopistas te contamos de cuáles se trata.

El TAG IAVE es el dispositivo de telepeaje oficial de Capufe. Foto: Capufe

¿Cuáles son los TAG IAVE que dejarán de funcionar en agosto 2025?

A través de su portal oficial, Capufe anunció que a partir del 10 de agosto dejarán de funcionar los TAG IAVE que comiencen con los números “009”.

Para identificar si debes renovar tu dispositivo, revisa los primeros 3 dígitos que se encuentran debajo del código de barras. Si corresponden a los señalados por Capufe, entonces deberás cambiarlo para seguir pagando el peaje.

Renueva tu TAG IAVE en sencillos pasos. Foto: Capufe

¿Cómo renovar un TAG IAVE?

Si eres de las personas que tiene un TAG IAVE con el prefijo "009", entonces deberás realizar los siguientes pasos para cambiarlo:

Entra al portal https://iave.capufe.gob.mx:8080/TiendaIAVE/

Posteriormente, indica la cantidad de dispositivos que requieres.

El siguiente paso es proporcionar tu nombre completo, número telefónico y correo electrónico.

Capufe no cuenta con entrega a domicilio, así que antes de finalizar la compra necesitarás seleccionar la caseta más cercana para recoger tu dispositivo nuevo.

Después de seleccionar el punto de entrega, el sitio te preguntará si quieres factura y finalmente deberás hacer el pago de $90.

Puedes adquirir tu TAG IAVE en el sitio habilitado por Capufe. Foto: Capufe

¿Qué otros TAG puedes usar para pagar las casetas?

El acuerdo de interoperabilidad de Capufe también permite pagar las casetas bajo su gestión con los TAG de las siguientes marcas:

Televía.

EasyTrip.

PASE.

ViaPass.

Dichos dispositivos de telepeaje se pueden adquirir en sus páginas oficiales y recibirlos a domicilio o comprarlos en tiendas de autoservicio. En esta nota encontrarás más detalles del proceso.

