Cadillac continúa su apuesta por el futuro del ultra lujo eléctrico con la presentación del Elevated Velocity, un crossover 2+2 totalmente eléctrico que combina la esencia deportiva de la gama V-Series con capacidades todoterreno y un diseño que adelanta posibles formas o influencias de diseño que llegue a utilizar la marca.

De esta manera, el Cadillac Elevated Velocity es una propuesta que combina el off road con lujo y nuevas tecnologías, orientado hacia la filosofía de innovación inherente a una firma de estas características.

Foto: Cadillac

Tecnología inmersiva

Contrario a lo que hoy en día usa Cadillac en sus vehículos, este concepto se vislumbra más personal en el interior gracias a menor cantidad de pantallas pero con otras cualidades donde se destacan tres modos de experiencia:

Welcome Mode: iluminación ambiental suave, animaciones inspiradas en la arena del desierto y puertas tipo ala de gaviota para recibir a los ocupantes.

Elevate Mode: conducción autónoma y cabina transformada en un espacio de recuperación con terapia de luz roja, ejercicios de respiración y filtración de aire.

Velocity Mode: configuración enfocada en la conducción deportiva, con Head-Up Display en realidad aumentada y datos clave proyectados en el volante.

Foto: Cadillac

A nivel dinámico, el Cadillac Elevated Velocity cuenta con modos de manejo como e-Velocity para carretera, Terra Mode para off-road, Sand Vision para visibilidad en tormentas de arena y Elements Defy, que mantiene la carrocería libre de polvo y suciedad. Eso sí, de momento no hay cifras de potencia, rango o altura libre al suelo ya que es un “show car” que, de momento, no está previsto para la producción.

“La palabra “elevate” tiene un doble significado: se refiere al chasis elevado, que permite capacidades off-road a alta velocidad, y también a una experiencia de lujo elevada”, dijo Alexandra Dymowska, Diseñadora Senior de Marca de Cadillac. “Como el polo en el desierto, donde convergen la velocidad, habilidad y elegancia, el concepto imagina una experiencia refinada y emocionante, donde el arte del dominio se encuentra con la adrenalina”.

Foto: Cadillac

Cuando se selecciona Elevate Mode, se activan diversas experiencias dentro de la cabina:

Filtración del aire interior: que elimina partículas de polvo de la cabina para mantenerla impecable.

“Climatización extrema”: que compensa el aire seco, los cambios bruscos y extremos de la temperatura y las variaciones de altitud.

Purificación y aromatización del aire: para mantener a los ocupantes con una sensación de frescura y bienestar.

Terapia de luz roja integrada: que ayuda a recuperarse de actividades intensas.

Diseño rudo y sofisticado

Con proporciones elegantes y una silueta imponente, el Cadillac Elevated Velocity luce un acabado en azul grisáceo contrastado con un interior rojo intenso. Sus rines de 24 pulgadas incorporan detalles iluminados y la forma de las luces, tanto delanteras como traseras, generan un efecto tridimensional que podría tomarse como inspiración para las futuras generaciones de productos.

En el interior, el lujo se refleja en materiales como cuero rojo y acrílico tintado, todo inspirado en la estética del polo en el desierto. Incluye climatización avanzada, purificación de aire, compartimento seguro para objetos de valor y un set de polo artesanal que combina con la carrocería.

Una visión del futuro Cadillac

El Cadillac Elevated Velocity no solo representa un ejercicio de diseño, sino una declaración de intenciones: fusionar desempeño extremo, lujo personalizado y tecnología inteligente en un solo vehículo, preparado para conquistar tanto la carretera como los entornos más extremos. El modelo hará su debut en The Quail, A Motorsports Gathering, en Carmel, California, el próximo 15 de agosto de 2025.

Foto: Cadillac

