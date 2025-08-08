Fue a principios del siglo XX, cuando Jean Bugatti revolucionó el enfoque de construcción automotriz introduciendo el componente artesanal en sus diseños, dicho enfoque permitió la creación de automóviles memorables como el Type 57, SC Atlantic.

Bajo este mismo espíritu, la lujosa marca francesa lanza un programa aún más exclusivo que busca revolucionar la artesanía y la personalización.

En Autopistas te contamos los detalles al respecto.

El Bugatti Brouillard esta inspirado en el caballo favorito de Ettore Bugatti. Foto: Bugatti

¿En qué consiste el Programme Solitaire de Bugatti?

El Programme Solitaire de Bugatti es una plataforma exclusiva de personalización de los autos Bugatti buscando llevar la personalización a lugares nunca antes vistos sin sacrificar rendimiento.

Esta nueva plataforma busca llevar a cabo las ideas de sus clientes. “El Programme Solitaire nos permite explorar con autenticidad las visiones únicas de nuestros clientes, brindándonos mayor flexibilidad para explorar diferentes interpretaciones de los elementos”. Explicó Hendrik Malinowski, Director General de Bugatti.

Dicho programa que se dedicará a fabricar automóviles únicos ya ha arrancado con su primera creación, el Brouillard.

¿Cómo es el Brouillard?

Es un imponente Coupé que busca rendir homenaje al caballo de Ettore Bugatti del cual heredó su nombre.

En palabras de la marca, Brouillard representaba todo lo que Ettore admiraba; Belleza, velocidad y gracia inigualables.

“El vínculo entre Ettore y Brouillard era profundamente especial. Veía en Brouillard un reflejo de sus propias creaciones: Las curvas del cuerpo del caballo, los flancos musculosos, las proporciones perfectas eran elementos que plasmaba en el acero de sus coches”. Menciona Frank Heyl, Director de diseño de Bugatti.

Este auto promete integrar a la perfección elementos funcionales de carrocería esculpida en favor de la aerodinámica. Cuenta con un alerón tipo cola de pato que proporciona equilibrio aerodinámico y realza la silueta.

Además, las tomas de aire de este Bugatti se alimentan a través de los radiadores, creando una caída de presión que permite un mayor flujo de aire y un difusor trasero que maximiza la superficie funcional.

En el interior de esta máquina tampoco escatima la artesanía, Bugatti apostó por una exquisita combinación de materiales donde destacan telas tejidas traídas desde París con patrones de tartán y fibra de carbono teñida de verde.

Cuenta Bugatti que el techo de cristal está inspirado en las catedrales y tiene una columna central que fluye del interior al exterior. y en la palanca de cambios tenemos un grabado en cristal con el caballo favorito de Ettore.

El Brouillard tiene acabados con telas y cueros de ultralujo en los interiores. Foto: Bugatti

El Brouillard es una obra de alta costura automotriz en palabras de la propia Bugatti, donde los ingenieros y diseñadores pudieron trabajar entregados a su creatividad.

