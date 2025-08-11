El famoso SUV deportivo de Land Rover, la Range Rover llega este año con otra versión que promete fusionar potencia con prestigio y personalización.

Este auto, diseñado en el Reino Unido, llega acompañado de las versiones SV y SV Black siendo la SV Carbon la más atrevida de las tres.

En Autopistas te contamos cuándo será presentada y cuando se pondrá a la venta al público general.

Este auto cuenta con acabados en fibra de carbono para hacerlo más ligero. Foto: Land Rover

Leer también ¿Qué diferencia hay entre los Tags Pase, IAVE y Televía en casetas?

¿Cómo es la Range Rover SV Carbon?

El SV Carbon de Range Rover tiene un especial enfoque en la ligereza, prueba de ello es su cubierta de motor en fibra de vidrio, reafirmando su espíritu deportivo con un motor V8 biturbo de 4.4 litros con tecnología híbrida suave.

Este Range Rover cuenta con una potencia que lo hace capaz de alcanzar hasta 635 CV y 750 Nm, alcanzando como velocidad punta los 290 kilómetros por hora.

Cuenta además con frenos cerámicos de carbono de ocho pistones yuna suspensión 6D Dynamics con control hidráulico interconectado que garantiza una estabilidad máxima en curvas, aceleraciones y frenadas.

Con estas características, Land Rover garantiza que el Range Rover SV es el modelo más potente y dinámico de la gama.

Ryan Miller, director de marketing y producto de la marca declaró: “El mes pasado anunciamos el SV Black, con un diseño completamente oscuro y sigiloso, y ahora el SV Carbon representa una interpretación más atrevida. Esta nueva versión refleja lo mejor del uso sofisticado de la fibra de carbono para expresar el máximo rendimiento con ligereza.”

En los interiores, Land Rover apostó por una cabina tipo cockpit, con asientos respaldados en fibra de carbono forjada, cabeceras integradas, refuerzos esculpidos e iluminación SV.

Este auto promete sofisticación y tecnología al interior. Foto: Land Rover

El cliente puede elegir entre cuatro temas diferentes para su Range Rover entre los cuales tenemos opciones con cuero Windsor con perforado en Ebony, Rosewood y Ebony, Light Cloud y Ebony o la alternativa en Ultrafabrics para los más sobrios

Adicionalmente este auto trae consigo la tecnología Body and Soul que promete una experiencia musical extrasensorial.

Los exteriores destacan gracias al diseño de este auto, con hasta cuatro paletas de colores para elegir, escapes cuádruples activos, acabados exteriores en fibra de carbono y el cofre en el mismo material con acabado Twill.

Land Rover da la posibilidad de elegir entre cuatro paletas de colores para este auto. Foto: Land Rover

¿Cuándo saldrá el Range Rover SV Carbon?

Este Range Rover verá la luz por primera vez el 13 de agosto durante el evento Monterey Car Week y se espera que esté disponible para ordenar a partir de finales de 2025.

Su precio aún está por confirmarse así como su llegada a México.

Leer también Cuál es la camioneta más barata de Nissan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters