Monterrey, Nuevo León. – Las lluvias registradas durante el fin de semana en Nuevo León dejaron una mujer fallecida y decenas de personas rescatadas en los municipios de Guadalupe y Cadereyta, luego de que la crecida de los ríos La Silla y Santa Catarina provocara diversas situaciones de riesgo.

Concluye búsqueda de mujer desaparecida en Guadalupe

Uno de los reportes de mayor relevancia se registró en el municipio de Guadalupe, donde autoridades localizaron este lunes el cuerpo de una mujer que había sido reportada como desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del Río La Silla.

El incidente ocurrió la noche del domingo en las inmediaciones de la colonia El Sabino, en un punto cercano a un puente peatonal.

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Elementos de Protección Civil Estatal desplegaron un operativo de búsqueda durante la noche; sin embargo, las condiciones meteorológicas, la fuerza del agua y la escasa visibilidad obligaron a suspender temporalmente las labores.

Las acciones fueron reanudadas la mañana de este lunes con apoyo de corporaciones municipales, logrando finalmente la ubicación de la víctima en el cauce del afluente.

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Corriente sorprende a familia dentro de una camioneta

Horas antes, en el municipio de Cadereyta, un hombre y sus dos hijos menores vivieron momentos de tensión al quedar atrapados dentro de una camioneta que fue arrastrada por la corriente del Río Santa Catarina.

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El percance fue reportado el domingo, cuando el conductor intentó atravesar un paso inundado ubicado entre las colonias Palma Nova y Villa de Palma Nova.

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La fuerza del agua desplazó el vehículo varios metros hasta dejarlo inmovilizado. Mientras llegaban los rescatistas, los ocupantes permanecieron sobre el techo de la unidad para resguardarse.

Personal de Protección Civil municipal y estatal implementó maniobras con equipo especializado y cuerdas para alcanzar a la familia y trasladarla a una zona segura. Ninguno de los tres presentó lesiones de consideración.

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Seis personas logran aferrarse a un árbol para salvarse

Otra de las intervenciones de mayor riesgo ocurrió en Guadalupe, donde una familia integrada por cuatro adultos y dos menores quedó aislada por la creciente del Río La Silla en las cercanías del Parque del Agua.

El reporte movilizó a las corporaciones de emergencia hacia el cruce de las calles Matancillas y Golondrinas, donde los afectados permanecían atrapados por la corriente.

Según los primeros informes, las seis personas lograron sujetarse de un árbol para evitar ser arrastradas mientras esperaban el arribo de los equipos de rescate.

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Al operativo se sumaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, además de Bomberos y Cruz Roja, quienes realizaron las maniobras necesarias para poner a salvo a todos los integrantes de la familia.

LL