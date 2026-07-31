Si estás pensando en renovar tu centro de entretenimiento con una pantalla de gran formato, Sam’s Club tiene una promoción difícil de ignorar. La cadena lanzó un fuerte descuento en una Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 98 pulgadas, con un ahorro superior a 27 mil pesos, además de la posibilidad de pagarla a meses sin intereses.

Esta oferta convierte a uno de los televisores más grandes de Samsung en una alternativa mucho más accesible para quienes desean disfrutar de películas, series, deportes y videojuegos con una experiencia cinematográfica desde casa.

¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung de 98 pulgadas en Sam's Club?

La Samsung Crystal UHD Smart TV de 98 pulgadas tiene un precio regular de $56,263.97, pero actualmente se encuentra disponible por $28,415.87, lo que representa un ahorro de $27,848.10.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla Crystal UHD con resolución 4K Ultra HD.

Tamaño de 98 pulgadas, ideal para salas amplias.

Procesador de imagen que optimiza color y contraste.

Sistema operativo Tizen con acceso a plataformas de streaming.

Compatibilidad con asistentes de voz y funciones inteligentes.

Diseño de marcos delgados para una experiencia más inmersiva.

¿Cómo aplicar la oferta de la Samsung Crystal UHD Smart TV de 98 pulgadas en Sam’s Club?

Para aprovechar este precio especial, solo debes seguir estos pasos:

Inicia sesión con tu membresía de Sam’s Club.

Busca la Pantalla Samsung Crystal UHD Smart TV de 98 pulgadas.

Agrégala al carrito de compra.

Selecciona el método de entrega o recoge en tienda, según disponibilidad.

Paga con una tarjeta participante para acceder a hasta 15 meses sin intereses, promoción vigente en la tienda en línea.

Es importante considerar que el inventario puede agotarse rápidamente debido al tamaño del descuento y a la alta demanda de televisores de gran formato.