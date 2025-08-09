Si estás pensando en adquirir una camioneta para viajar más cómodo con tu familia, Nissan tiene en su catalogo una opción con buen nivel de equipamiento y diseño a precio competitivo. Hoy en Autopistas te decimos cuál es.

Las funciones de esta camioneta de Nissan escalan según la versión. Foto: Nissan México

¿Cómo es la camioneta más barata de Nissan?

En su portal, Nissan presenta 4 tipos de camionetas: la Kicks, X-Trail e-POWER, X-Trail y Magnite, siendo esta última la más barata en 2025.

A simple vista, destaca por su alerón trasero, barras en el techo, espejos laterales eléctricos, faros de halógeno y faros de niebla, manijas cromadas y vidrios tintados. La puedes encontrar en colores rojo ópalo, blanco glaciar, plata, azul ártico y naranja bengala.

Potencia de la Nissan Magnite 2025

Tal como lo indica el fabricante, cuenta con un motor de 10L Turbo, inyección directa, 12 válvulas, tres cilindros, diámetro y carrera de pistón de 72.2 x 81.3, así como un sistema de ignición electrónica.

En total, alcanza una potencia de 99 caballos de fuerza; además, añade una transmisión manual de 5 velocidades o transmisión Xtronic CVT, dependiendo de la versión. Mientras que posee una suspensión delantera McPherson con enlace transversal inferior y un amortiguador electrónico de doble tubo.

El consumo de combustible en la ciudad va de los 16.2 a 17.2 kilómetros por litro, y en carretera oscila entre los 20.2 y 21.6 kilómetros por litro, dando un rendimiento de entre 17.7 y 18.9 litros.

Los interiores de está camioneta tienen acabados en piel sintética. Foto: Nissan México

Interiores para un viaje cómodo

En cuanto a los interiores, este SUV subcompacto integra 6 bocinas para un sonido ambiental; aire acondicionado automático con salidas a los asientos traseros; asientos con acabados en piel sintética, de ajuste manual, deslizables y reclinables en la tela.

Conectividad e infoentretenimeinto

Sobre su conectividad, la Nissan Magnite 2025 agrega una pantalla de asistencia para el conductor de 7”, con indicador de la temperatura exterior y un botón encendido de motor ligado a una llave inteligente. En las versiones más costosas cuenta con un botón de encendido remoto de motor.

Esta pantalla también es compatible con AppleCar y Android Auto inalámbricos; tiene modalidades de radio AM y FM; un sistema de seguros centralizado; y tomacorrientes de 12V en la consola central.

Un SUV para conducir con seguridad

Para un viaje con seguridad, la nueva camioneta de Nissan cuenta con bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina; asistencia de frenado; alerta de cinturón de seguridad; sensores de reversa; sistema de anclaje para silla; y sistema de frenado antibloqueo.

La Nissan Magnite 2025 es compatible con AppleCar y Android Auto como parte de su conectividad. Foto: Nissan México

¿Cuánto cuesta la nueva Nissan Magnite 2025?

La Nissan Magnite 2025 se vende en 4 versiones, siendo la Advance MT la más barata con un precio de $358,900. Por otra parte, la versión Advance CVT cuesta $377,900, la Exclusive MT cuesta $378,600 y la Exclusive CVT cuesta $397,100.

Sin duda, este es el SUV de menor precio de la marca en lo que va de 2025. Para que te des una idea, el resto de sus modelos dentro de la misma categoría cuestan:

X-Trail de Nissan $576,900

X-Trail E Power $866,900

Nissan Kicks $535,900

Kicks Play $454,900

Nissan Kicks Play E- Power $607,900

Nissan Pathfinder $1,294,900

