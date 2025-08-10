En la era de los autos inteligentes (SmartCar), la comodidad de contar con llaves inalámbricas, sistemas avanzados de geolocalización y múltiples innovaciones para el entretenimiento a bordo tiene un precio: la posibilidad de ser víctima de un hackeo.

En Autopistas te contamos lo que dicen los especialistas sobre este riesgo que, con las medidas necesarias, puede prevenirse.

Los criminales también pueden robar un auto hackeando la señal que emiten las llaves inteligentes. Foto: Freepik

¿De qué manera se puede hackear un automóvil?

Imagina que vas conduciendo tu auto y de repente pierdes el control. Los frenos y el volante parecen tomar vida propia, la música se convierte en estática y se encienden solos los limpiaparabrisas… ¿te suena ilógico?

Pues de acuerdo con la empresa de ciberseguridad Kaspersky está situación ocurrió en 2013, cuando los investigadores Charlie Miller y Chris Valasek hackearon el sistema de una Jeep aprovechando fallos en su software.

Una vez que consiguieron tomar el control de la unidad, Miller y Valasek pudieron manipular el reproductor de música, escuchar las llamadas vía Bluetooth y rastrear el vehículo por GPS.

Posteriormente, este hackeo evolucionó hasta que lograron controlar el sistema “bus CAN”, mismo que permitía gestionar aspectos mecánicos del auto como los frenos, volante, la transmisión, los seguros y hasta el aire acondicionado de manera remota.

El suceso incluso ocasionó que Chrysler retirara del mercado más de un millón de autos. Y, según Kaspersky, aunque es complicado realizar este tipo de ciberataques en automóviles, las probabilidades nunca son nulas.

Por ejemplo, otra manera de hackear un coche es por medio de las llaves inteligentes, así lo dio a conocer un grupo de investigadores de la firma Qihoo 360. Los delincuentes pueden utilizar dispositivos para falsificar señales; dichos artefactos son barato y funcionan a más de 300 metros de distancia.

¿Pero cómo se hace el hackeo? Las llaves inteligentes de los automóviles modernos emiten una señal que el vehículo lee y, al mismo tiempo, permite que el conductor pueda arrancarlo sin tanto esfuerzo.

Una vez que el hacker identifica a su víctima, se oculta a unos metros de distancia y espera a que el dispositivo falsificador capte la señal para posteriormente repetirla o clonarla.

Ante este panorama, los investigadores de Qihoo 360 detallan que los sistemas de seguridad de los coches necesitan ser reforzados y ningún modelo está exento de sufrir un ciberataque, sin importar si es de Audi, Ford, Chevrolet, BYD, BMW Y muchas más.

Los delincuentes tienen varias estrategias para hackear un auto. Foto: Freepik

¿Cómo proteger tu auto de un hacker?

Como lo mencionamos anteriormente, es poco probable ser víctima de un hackeo de automóviles. Pero parte de la prevención implica tomar las siguientes medidas emitidas por Kaspersky:

Actualiza el software de tu vehículo para recibir los parches de seguridad.

Analiza con un antivirus las aplicaciones que vienen integradas en las pantallas del automóvil.

Evitar instalar un software no aprobado por el fabricante.

Desactiva el Wi-Fi y Bluetooth cuando no los necesites.

Monitorea el sistema de un auto para detectar actividad sospechosa y comportamientos inusuales.

Finalmente, Qihoo 360 recomienda conseguir una funda faraday para proteger las llaves inteligentes y evitar que su señal sea robada por algún ladrón.

