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Evian. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que el estrecho de Ormuz estará "completamente abierto" el viernes, tras el acuerdo alcanzado la víspera con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
Trump realizó estas declaraciones durante una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, previa a la cumbre de tres días de los líderes del grupo G7 de grandes economías industrializadas en la ciudad francesa de Evian.
El mandatario norteamericano aseguró además que no necesitan "mucha ayuda" para reabrir Ormuz, ante la iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido para lanzar una coalición que garantice la seguridad en este paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
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Trump anunció el domingo un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Un alto cargo de la administración afirmó este lunes que el texto se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas.
Según la misma fuente, a finales de esta misma semana comenzarán las negociaciones técnicas para implementar el memorando de entendimiento, que será firmado de forma oficial en Suiza justo el viernes.
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Según el funcionario, una retirada de Israel de Líbano no es parte del acuerdo. "La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a Hezbolá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", explicó.
Trump afirma que empezaron a salir barcos cargados de petróleo de Ormuz; autoriza levantamiento del bloqueo naval de EU
ss
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