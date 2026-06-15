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Évian. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.
"Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito", dijo en su red, Truth Social, un día después de anunciar el alcance de un pacto con Irán para poner fin al conflicto.
El líder republicano publicó su mensaje mientras se encuentra camino de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que se celebrará hasta el miércoles y donde el conflicto en Irán ha acaparado el protagonismo de la jornada.
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Trump había anunciado la víspera, día de su cumpleaños 80, el pacto con Teherán.
"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! "¡Que fluya el petróleo!", escribió el domingo en Truth Social, sin ofrecer más detalles del acuerdo.
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El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país ha ejercido de mediador, confirmó este lunes que Paquistán presidirá el viernes en Ginebra (Suiza) la ceremonia de su ratificación.
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Irán afirmó hoy también a su vez que el memorando de entendimiento alcanzado contempla la liberación de los activos iraníes bloqueados y el levantamiento de todas las sanciones contra la República Islámica, al tiempo que "garantiza" la soberanía de Teherán sobre Ormuz.
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ss
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