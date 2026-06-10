Islamabad.- Un helicóptero del ejército paquistaní se estrelló en la Cachemira administrada por Paquistán el miércoles, lo que causó la muerte de todo el personal militar a bordo, informó el ejército, que no reveló cuántas personas viajaban en la aeronave.

El helicóptero MI-17 cayó cerca de Muzaffarabad, la capital regional, durante una protesta y una huelga en curso convocadas por el Comité Conjunto de Acción Awami, una alianza de varios grupos que fue prohibida recientemente.

El ejército paquistaní no sugirió ningún vínculo entre la protesta y la caída de la aeronave. El helicóptero se estrelló debido a una falla técnica.

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Testigos indicaron que la aeronave se estrelló poco después de despegar de un helipuerto. Ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a las víctimas a un hospital cercano.

“Los equipos de rescate y recuperación llegaron de inmediato al lugar del accidente”, declaró el ejército añadiendo que se ordenó una investigación para determinar la causa exacta del siniestro.

El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif manifestaron su pesar por el acontecimiento y rindieron homenaje al personal militar fallecido. En comunicados por separado, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas.

El jefe del ejército de Paquistán, el mariscal de campo Asim Munir, también expresó un profundo pesar por la pérdida de vidas y extendió sus condolencias a las familias de los fallecidos, según el comunicado.

Este tipo de accidentes no son infrecuentes en Paquistán. Un helicóptero del ejército que realizaba un vuelo rutinario se estrelló en el norte del país en septiembre de 2025, lo que causó la muerte de dos pilotos y tres técnicos a bordo.

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Protestan en la Cachemira paquistaní

Miles de manifestantes se concentraron en la ciudad de Rawalakot, en la región de Cachemira administrada por Paquistán, después de que al menos siete personas murieran en una protesta el lunes y en medio de la ola de represión que vive la región desde la semana pasada.

"Varias caravanas de manifestantes están llegando a Rawalakot desde diferentes partes de Cachemira. Hasta el momento se han reunido entre seis y siete mil personas en el lugar de la protesta y siguen llegando más", declaró un agente de policía.

Aseguró que no se han registrado enfrentamientos por el momento este miércoles, y que los mercados y carreteras permanecen casi vacíos en toda la región.

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